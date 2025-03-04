انتبهي إليها... أخطاء شائعة قد تدمر علاقة أطفالك بالطعام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 07:19 صباحاً - تلعب العناصر الغذائية الموجودة في الطعام دوراً في زيادة قدرة الجسم على التحمل ومده بالطاقة، وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، والحفاظ أيضاً على الحالة المزاجية للطفل، والوزن المثالي للجسم.

وقد يعيق رفض الأطفال لتناول الطعام الجسم عن امتصاص العناصر الغذائية لدعم نمو الجسم، وتطوره مما يجعل الآباء يشعرون بالقلق ولهذا السبب، غالباً ما يجبرون أطفالهم على تناول الطعام، إلا أنهم في المقابل يجب أن يكونوا أكثر حذراً لأن إجبار الأطفال على تناول الطعام يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صحتهم، إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أسباب عدم رغبة الأطفال في تناول الطعام وتأثير إجبار الأطفال على تناول الطعام على صحتهم.

أسباب عدم رغبة الأطفال في تناول الطعام

يشعر كثير من الآباء بالقلق بسبب فقدان أطفالهم للشهية، ويعد عدم رغبة الأطفال لتناول الطعام أمراً شائعاً جداً، ولكن لا ينبغي تجاهله، فيما يلي بعض الأسباب الكامنة وراء عدم وجود شهية لدى الأطفال، وهي كالتالي:

الحساسية الغذائية

الحساسية الغذائية تسبب رفض الأطفال لتناول الطعام - الصورة من موقع AdobeStock

تعد الحساسية الغذائية هي الأكثر شيوعاً لدى الأطفال الصغار، وقد يكون لدى الأطفال حساسية لتناول بروتين الحليب أو البيض أو القمح أو المكسرات أو غيرها من الأطعمة، وتعمل حالات الحساسية الغذائية على تنشيط جهاز المناعة، وتسبب أعراضاً شائعة مثل الغثيان أو القيء أو الطفح الجلدي أو آلام المعدة.

وقد يصاب بعض الأطفال أيضاً بعدم تحمل الطعام أو اللاكتوز أو الجلوتين، فعندما يتناول الطفل هذه الأطعمة، سيعاني من أعراض على شكل اضطرابات في الجهاز الهضمي، بما في ذلك الانتفاخ والإسهال وامتلاء المعدة بالغازات وآلام المعدة.

يمكن لهذين السببين أن يجعلا الأطفال الرضع أو الأطفال الأكبر سناً ليس لديهم شهية أو يخشون تجربة أطعمة جديدة، وقد لا يستطيع الأطفال قول ذلك بشكل مباشر، إلا أن الآباء سيجدون أطفالهم يعانون من صعوبة في تناول الطعام.

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الارتجاع والقيء

قد يعاني الأطفال الصغار الذين جربوا للتو الأطعمة الصلبة من الارتجاع، وهي حالة يعود فيها حمض المعدة إلى المريء، وقد يصاب بها الأطفال أثناء الاستلقاء، أو أثناء اللعب مباشرة بعد تناول الطعام فإذا كان طفلك يعاني من الغثيان والقيء؛ فقد يفقد شهيته ويصاب ببعض أنواع العدوى.

مهارات حركية ضعيفة

تؤثر العوامل الحركية بشكل كبير على شهية الأطفال خاصة الأطفال الصغار الذين بدأوا بالتو بتناول الأطعمة الصلبة، فقد يشعرون بأنهم لا يستطيعون المضغ والبلع جيداً، أو أنهم ما زالوا يتأقلمون مع أنواع جديدة من الطعام، لذلك سيكون من الصعب عليهم تناول بعض الأطعمة مثل الأرز، فهم لا يعرفون كيفية مضغه، أو أنهم يخافون من الاختناق أو القيء أو الإصابة بألم في المعدة، لذلك يجب على الآباء التأكد من أن أطفالهم يتمتعون بمهارات حركية فموية جيدة أو استشارة طبيب الأطفال حول هذه المشكلة.

العوامل الحسية

لدى الأطفال عوامل حسية تؤثر على شهيتهم أو أنماط الأكل، حيث يميل الأطفال إلى رفض تناول الطعام عندما يعتقدون أن الطعام لا يبدو جيداً، أو هو ذو ملمس غريب بالنسبة لهم.

حيث يستخدم الأطفال العوامل الحسية عند اختبار الطعام، والسبب هو أن الأطفال ليس لديهم بعد المعرفة حول الغذاء الصحي أو التغذية الجيدة.

حالات صحية خطيرة

قد يكون السبب لعدم رغبة الطفل في تناول الطعام هو معاناة الطفل من بعض المشاكل الصحية الأكثر خطورة، مثل قصور الغدة الدرقية الخلقي، أو التسمم الغذائي عند الرضع، أو مرض الاضطرابات الهضمية، أو التليف الكيسي، أو متلازمة داون، أو مشاكل طبية أخرى.

تأثير إجبار الأطفال على تناول الطعام

قد تنزعجين عندما تكتشفين أن طفلك الصغير لا يريد أن يلمس طعامه، ومع ذلك التحلي بالصبر، فلا توبخيه وتجبريه على تناول الطعام، فمن المهم أن تعلمي أن إجبار الأطفال على تناول الطعام سيؤدي إلى العديد من الآثار السلبية التالية:

انخفاض شهية الطفل

الأطفال الذين يجبرون على تناول الطعام يصعب إرضاؤهم-الصورة من موقع Freepik

التأثير السلبي الأول لإجبار الأطفال على تناول الطعام هو فقدان الشهية، على الجانب الآخر الأطفال الذين يجبرون على تناول المزيد من الطعام يمكن أن يصبح من الصعب إرضاؤهم في تناول الطعام لأنهم يميلون إلى الشبع سريعاً.

مشاكل صحية

إجبار طفلك على تناول المزيد من الطعام، قد يزيد من خطر تناول الطفل المزيد من الطعام، وقد يؤثر ذلك على قدرة الطفل على تنظيم تناول الطعام، وهذا يعني أن الأطفال لم يعودوا "حساسين" للشعور بالامتلاء، وسيكون من الصعب عليهم أيضاً التوقف عن تناول الطعام وفقدان السيطرة على الجوع؛ مما يؤدي إلى إصابة الطفل بزيادة الوزن أو السمنة في مرحلة الطفولة.

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التعامل مع فقدان شهية الطفل

بدلاً من إجبار الأطفال على تناول الطعام، هناك عدد من النصائح للتعامل مع الأطفال الذين لا يرغبون في تناول الطعام، فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك:

تقديم حصص من الطعام مناسبة لعمر الطفل إذا كنت تقدمين أطباقاً كبيرة فقد يتردد طفلك في الانتهاء منه.

تجنب قيام الأطفال بأشياء أخرى أثناء تناول الطعام مثل استخدام التليفون أو مشاهدة التلفاز.

إشراك الأطفال عند إعداد الطعام.

تجنب جدولة أوقات الوجبات في وقت قريب جداً من وقت النوم.

التقليل من تناول الوجبات الخفيفة بين أوقات الوجبات الرئيسية.

في النهاية إجبار الأطفال على تناول الطعام لا يساعدهم في الواقع على تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية، ومن ناحية أخرى هناك العديد من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تحدث؛ لذلك يمكنك تجربة استخدام النصائح السابقة للتعامل مع الأطفال الذين يعانون من صعوبة في تناول الطعام.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.