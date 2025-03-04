شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغلب على تساقط الشعر الناتج عن التوتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر التوتر بشكل سلبي على صحتك الجسدية والعقلية، فبالإضافة إلى إصابتك بالأرق والقلق، فإن التوتر يسبب تساقط الشعر - ويمكن أن يؤثر على كل من الرجال والنساء في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا للخبراء، قد تفقد شعرك بشكل متزايد بسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول - المعروف أيضًا باسم هرمون التوتر. يعمل الكورتيزول على إيقاف الخلايا الجذعية التي تنمي الشعر، مما يؤدي إلى المزيد من التساقط والتكسر وقلة نمو الشعر. كما يؤدي أيضًا إلى تفاقم الحالات الكامنة وتفاقم تساقط الشعر الحالي، بحسب موقع تايمز ناو.

كيف يؤدي التوتر إلى تساقط الشعر وفقدانه؟

يقول الأطباء إن بعض الطرق التي يساهم بها التوتر في تساقط الشعر تشمل:

تساقط الشعر الكربي

تساقط الشعر الكربي هو نوع من تساقط الشعر المؤقت يحدث ذلك بسبب عامل ضغط أو تغير في جسمك. يمر شعرك بثلاث مراحل من النمو والتساقط، وهي: مرحلة النمو (الأناجين)، ومرحلة الراحة (الكاتاجين)، ومرحلة التيلوجين (التساقط).

يقول الخبراء إن تساقط الشعر الكربي يؤثر على شعرك عندما يكون في مرحلة التيلوجين. بعد التعرض لعامل ضغط أو تغيير في جسمك، يدخل ما يصل إلى 70 % من شعرك في مرحلة الأناجين مرحلة التيلوجين قبل الأوان، مما يسبب تساقط الشعر.

نتف الشعر

إنه اضطراب التحكم في الانفعالات حيث يقوم الشخص بنتف شعره. ويقول خبراء الصحة العقلية إن هذا السلوك غير المعتاد غالبًا ما يكون آلية للتكيف مع التوتر أو القلق.

كيف يؤثر تساقط الشعر المرتبط بالتوترعلى جسمك؟

يؤدي تساقط الشعر إلى دخول شعرك مرحلة الراحة من مرحلة النمو لبعض الوقت. يمكن لمعظم الأشخاص الأصحاء أن يفقدوا ما يصل إلى100 خصلة شعر يوميا- ولكن إذا كنت تعاني من تساقط الشعر المرتبط بالتوتر، فقد تفقد ما يصل إلى 300-400 خصلة شعر يوميًا.

تؤثر هذه الحالة على الشعر في جميع أنحاء فروة الرأس، ولكنها تظهر غالبًا في الجزء العلوي من الرأس وليس في الخلف أو الجانبين ولا تؤثر عادةً على خط الشعر أو تسبب الصلع الكامل. ومع ذلك، يقول الأطباء إن الحالات الشديدة من تساقط الشعر في هذه الحالة تؤثر على مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك الحاجبين وشعر الجسم.

لا يؤثر تساقط الشعر المرتبط بالتوتر على صحتك الجسدية، لكنه قد يؤثر عليك نفسياً واجتماعياً مما يجعلك أكثر اكتئاباً.

طرق تخفيف التوتر

يقول الأطباء أن هناك العديد من جوانب التوتر التي قد لا تكون تحت سيطرتك ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تخففها بالتأكيد، بما في ذلك:

تمارين التأمل

المشاركة في العلاج السلوكي المعرفي

ممارسة تمارين التنفس بشكل منتظم

الهوايات المهدئة

تدوين اليوميات

التمارين الرياضية والتمارين المنتظمة

تقنيات الاسترخاء

التحدث مع صديق

علاجات منزلية لمنع تساقط الشعر

تتضمن بعض العلاجات المنزلية المجربة والمختبرة لتساقط الشعر ما يلي:

شامبو لعلاج تساقط الشعر متوفر في الصيدليات

تساعد بعض المكملات الغذائية من الفيتامينات والمعادن على تحسين نمو الشعر عندما يكون تساقط الشعر ناتجًا عن نقص العناصر الغذائية.

يمكنك تجربة تقنية الوخز بالإبر الدقيقة - وهي تقنية تتضمن استخدام بكرة بها العديد من الإبر الصغيرة فوق المنطقة لتحفيز النمو.

يمكنك استخدام الشعر المستعار، أو القبعات، أو الأوشحة، أو خيارات التصفيف الأخرى التي يمكن أن تجعل تساقط الشعر أقل وضوحا.

ومع ذلك، وفقا للأطباء، إذا قمت بتقليل التوتر، فإن تساقط الشعر يختفي من تلقاء نفسه.