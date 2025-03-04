انطلاق حملة “صم بصحة” في رفحاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أطلق تجمع الحدود الشمالية الصحي ممثلًا بمستشفى رفحاء العام اليوم، حملة “صم بصحة”، التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك، تماشيًا مع الحملة الوطنية التي أطلقتها المنظومة الصحية “صم بصحة”، بهدف المساعدة على تحقيق نمط صحي متوازن، وتحسين الصحة الجسدية والنفسية، للحفاظ على تحقيق نمط حياة صحي خلال الشهر الكريم.

وتركّز الحملة على 3 ممارسات صحية رئيسية تساعد على معرفة الحالة الصحية والطرق السليمة للوقاية من الأمراض، وتتضمن الحملة إجراء 8 فحوصات مخبرية والمشي 8 آلاف خطوة والنوم لمدة 8 ساعات خلال شهر رمضان المبارك.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع والتوعية والتثقيف الصحي باتباع نظام صحي خلال أوقات الصيام.

ويمكن للمستفيدين التوجه لأقرب مركز رعاية صحية أولية لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية، وأخذ جرعات توعوية لصيام آمن وصحي، من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق “صحتي” .

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