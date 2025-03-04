شكرا لقرائتكم خبر عن خليها على سحورك.. الجبنة القريش تحسن هضمك وتقلل العطش فى الصيام والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الجبن القريش إحدى الخيارات الصحية التي يجب تضمينها على وجبة الإفطار أو العشاء، حيث تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، ويمكن لتضمين الجبن القريش على وجبة السحور خلال شهر رمضان أن يقدم لك العديد من الفوائد لصحتك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. فوائد تناول الجبن القريش على السحور:

ـ يمنحك تناول الجبن القريش الترطيب اللازم نظرًا لمحتواها العالى من الماء وهذا بدوره يمنع العطش في الصيام.

ـ الجبن القريش غنية بمحتواها من البروتين لإصلاح كتلة العضلات وما يمكن أن تفقده خلال ساعات الصيام.

ـ تعتبر الجبن القريش مفيدة بشكل خاص لمرضى ارتفاع ضغط الدم بفضل محتواها المنخفض من الملح وهذا يساهم في استقرار الحالة ومنع أي ارتفاع قد يحدث أثناء الصيام.

ـ يعزز تناول الجبن القريش على السحور، صحة الجهاز الهضمى، حيث تدعم الهضم الجيد والسلس تمنع مشاكل مزعجة مثل الانتفاخ والإمساك.

ـ الجبن القريش مفيدة أيضًا لمرضى القلب بشكل خاص، حيث تدعم صحة القلب والأوعية الدموية، لأنها تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالجسم.

ـ الجبن القريش معروفة أيضًا بمحتواها المنخفض من السعرات الحرارية، لذلك فهى مثالية لوجبة السحور التي غالبًا ما نتناولها في وقت متأخر من الليل، وتناول مثل هذه الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية يدعم إدارة الوزن ويمنع أي زيادة غري مرغوب فيها.

ـ تعزز الجبن القريش أيضًا الجهاز المناعى لدينا بفضل محتواها من الكازين، وهو نوع من البروتينات يعزز قدرة الجسم على مكافحة مسببات العدوى والأمراض من الفيروسات والبكتيريا.