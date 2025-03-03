شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة الهجر فى كامل العدد.. كيف يمكن تخطى أزمة تخلى الأب عن أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد 3، حوارا جمع بين ليلى "دينا الشربينى"، وابنها الأكبر شريف "حمزة دياب"، حول تخلى والده عنه أثناء سفره، وأخبرها أنه لم يعد يشعر بالحزن تجاه أى تصرف يقوم به والده لأنه اعتاد على خذلانه له.

وتعد "صدمة الهجر" الناتجة عن تخلى أحد الوالدين عن الأطفال فى طفولتهم، سواء بالبعد المادى أو المعنوى، واحدة من الصدمات المؤلمة للطفل والتى يمكن أن يبقى تأثيرها عليه خلال مراحل عمره اللاحقة، وتؤثر أيضا على نظرته لنفسه وطريقة تعامله مع المحيطين به، فى الكثير من الأحيان لا يتم اكتشاف التعرض لتلك الصدمة إلا بعد اللجوء للعلاج النفسى.

ما هى صدمة الهجر

ووفقا لموقع PsychCentral تعرف الصدمة أو الـ"تروما" بالاستجابة العاطفية والنفسية لحدث سلبي محزن أو مزعج أو مؤلم، لذلك تنتج صدمة الهجر عن تجربة أو إدراك أي نوع من الهجر الذي قد يكون مؤلمًا للغاية بالنسبة للشخص، وقد يكون مرتبطا أيضا بأوقات شعر فيها الشخص بالإهمال أو التهديد.

وقد لا يكون الحدث المؤلم بالنسبة لشخص على نفس درجة الألم لشخص آخر، ويوجد عدد من العوامل التى يمكن أن تتسبب فى صدمة الهجر فى شكله المادى، مثل ترك شخص قريب للمريض في وضع خطير جسديًا، عدم تلبية الحاجة للطعام والماء، أو ووفاة أحد الأحباء، وهو الأمر الوارد خلال الطفولة، حيث يعتبر الطفل وفاة شخص قريب إليه بمثابة هجر له.

وقد تحدث الصدمة بسب الهجر معنويا، مثل النشأة مع أحد الوالدين المنفصلين، التخلي عن أفراد الأسرة بشكل عام، كذلك التعرض للإساءة العاطفية.

صدمة الهجر عند الأطفال



يعتبر الأطفال والمراهقون الذين يواجهون المصاعب في وقت مبكر من الحياة، بما في ذلك الحرمان أو المواقف المهددة، يعانون من انخفاض الأداء التنفيذي، والذى يدل على الذاكرة والقدرة على التحكم في الدوافع، كما يؤدى سوء المعاملة والإهمال خلال السنوات الأولى إلى اضطراب التعلق التفاعلي.

التعافى مع صدمة الهجر

من الممكن الشفاء من صدمة الهجر، بغض النظر عن الحادث المؤلم المتسبب فيها أو التعرض لضغوط نفسية طويلة الأمد، لكنه أمر يحتاج إلى العلاج مع طبيب نفسى، خاصة إذا كان الأمر يؤثر على حياتهم اليومية، بجانب إتباع بعض الخطوات، مثل:

فعل الأشياء التى تجلب السعادة

ممارسة الهوايات المحببة تحقق السعادة، موهو ما يساعد على دعم الحالة النفسية بشكل إيجابى

تمارين التأمل

ممارسة التأمل تهدف إلى التركيز فكرة محددة، كذلك الشعور بالهدوء والسلام النفسى

التواصل مع الآخرين

قضاء الوقت مع الأصدقاء أو العائلة يمكن أن يساعد الشخص على تذكير نفسه أنه يوجد من يحبه.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025