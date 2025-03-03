شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مرض مزمن.. روشتة صيام مريض الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

مرضى الغدة الدرقية يمكنهم الصيام في رمضان بأمان، ولكن ذلك يعتمد على نوع اضطراب الغدة الدرقية وحالة المريض الصحية، تحدث الخليج 365 مع الدكتور خالد حلمي أستشاري الغدد الصماء في عين شمس، والذي قدم العديد من التفاصيل والنصائح لمرضي الغدة الدرقية خلال شهر رمضان.

-مرضى قصور الغدة الدرقية والصيام

يحتاج المرضى إلى تناول دواء معوض لهرمون الغدة ويكون بشكل يومي على معدة فارغة لضمان الامتصاص الجيد، وخلال شهر رمضان، يمكنهم أخذ الدواء قبل السحور بحوالي 30-60 دقيقة مع الماء فقط، أو يمكن تناوله بعد الإفطار بحوالي 2-3 ساعات، بشرط ألا يكون هناك طعام في المعدة، مع ضرورة تجنّب تناول مكملات الكالسيوم أو الحديد لمدة 4 ساعات بعد تناول الدواء لأنها قد تؤثر على امتصاصه.

نصائح غذائية لمرض قصور الغدة الدرقية خلال شهر رمضان

-تناول أطعمة غنية بالألياف والبروتين في السحور لتحسين الطاقة خلال النهار.

-تجنب الأطعمة الغنية بالصويا أو السبانخ أو الكرنب بكميات كبيرة لأنها قد تؤثر على امتصاص هرمون الغدة الدرقية.

أما بالنسبة لمرضي فرط نشاط الغدة الدرقية والصيام فأكد استشاري الغدد الصماء علي أن هذا النوع من الإضطراب يتسبب في تعرض المريض بالشعور بالعصبية أو التعرق الزائد أو زيادة ضربات القلب، ويحتاج المرضى إلى تناول الأدوية المضادة للغدة التي تعمل علي تنظيم والتحكم في نشاط الغدة.

نصائح غذائية غذائية لمرضي فرط نشاط الغدة الدرقية في رمضان

-تناول أطعمة خفيفة ومعتدلة في الدهون عند الإفطار.

-شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف، خاصة إذا كان هناك تعرق زائد.

-تجنب المنبهات مثل الشاي والقهوة لأنها قد تزيد من العصبية وتسارع ضربات القلب.

متى يجب علي مريض الغدة الدرقية الإفطار في رمضان؟

إذا شعر المريض بأعراض شديدة مثل الدوخة، تسارع ضربات القلب، ضعف شديد أو إغماء.

أو عند حدوث انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم (خاصةً لمرضى فرط النشاط إذا كانوا يتناولون أدوية تؤثر على الأيض).