شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا.. متى ترفع الأجهزة عن المريض الميئوس من حالته والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل أثينا، والذى يعرض على قناة الحياة ومنصة watch it ، حوارا دار بين الطبيب المعالج لـ"مى" الشقيقة الصغرى لـ"نادين"، التى تقوم بدورها ريهام حجاج، وبين والدها "محمود قابيل"، والذى أكد له أن حالتها ميؤوس من شفائها بنسبة كبيرة.

وخلال الحوار أوضح الطبيب أن الغيبوبة التى ترقد فيها مى، نظرا لمحاولة انتحارها بإلقاء نفسها من الشرفة، قد تستمر لسنوات، وأنه فى حالة عدم وجود استجابة تامة من جانبها للعلاج، فى تلك الحالة يجب على أهل المريض اتخاذ القرار بفصل الأجهزة عنها.

وتعرف الحالة التى يتوقف فيها تماما المخ عن العمل، وتحديدا جذع المخ، بالموت الإكلينيكى.

ما هو الموت الإكلينيكى؟

وفقا لموقع كليفلاند كلينيك، يشير الموت الإكلينيكى للوفاة التي تحدث عندما يتوقف المخ عن العمل، وهو ما يعرف بالموت الدماغي، وهو ما يرجع إلى حدوث إصابة أو مرض يؤدى إلى تلف شديد ودائم للدماغ وجذع الدماغ بالكامل.

ويعتبر جذع الدماغ هو الجزء المتحكم فى التنفس ومعدل ضربات القلب، كذلك المتحكم في الحواس مثل البصر والصوت واللمس، والقدرات الحركية.

أسباب الموت الإكلينيكى

يوجد عدد من الأسباب التى قد تؤدى إلى الموت الإكيلنيكى، مثل:

إصابة دماغية عنيفة.

نزيف المخ

السكتة الدماغية

نوبة قلبية

إصابة الدماغ الإقفارية الناجمة عن نقص الأكسجين

العدوى داخل الجمجمة مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ.

كيف يتم تشخيص الموت الإكلينيكى؟

يوجد عدد من الضوابط لتشخيص الموت الإكلنيكى، على رأسها:

- تحديد وعلاج أي حالة كامنة تسبب تلفًا شديدًا في الدماغ.

- استبعاد المشاكل والظروف المحتملة التي قد تكون السبب وراء إصابة شخص ما بتلف شديد في الدماغ.

- استبعاد الحالات أو المشكلات التي يمكن أن تسبب أعراضًا تشبه الموت الدماغي.

إجراء عدد من الفحوصات الطبية اللازمة، والتى تشمل الفحص البدني واختبارات التصوير ، مثل تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي، بجانب فحصًا عصبيًا مكثفًا، للتأكد من عدم تفاعل المريض تماما مع الأصوات واللمس ومدى إستجابة العينين للضوء ، كذلك اختبار انقطاع النفس.

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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