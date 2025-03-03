شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن المصابون بمرض السكرى لا يصومون فى هذه الحالة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب القاهرة، إن كبر السن فى حد ذاته ليس سببا كافيا للإعفاء من صيام رمضان حال وجود مرض السكرى، فقد لا تكون هناك أمراض مصاحبة أو مضاعفات تذكر، كما أن بعض أنواع علاجات مرض السكرى تعتبر آمنه تماما خلال الصوم، حيث لا تتسبب فى هبوط مستوى السكر تحت المستوى الطبيعى.



مرضى السكر خلال الصيام

وأضافت أنه إذا كان كبار السن مصابين بدرجات متقدمة من خرف الشيخوخه أو ما يسمى بألزهايمر فيمنع الصيام تماما، فقد يحدث هبوط فى مستوى السكر فى الدم ولا يتنبه المريض.



وأوضحت أنه حال وجود مضاعفات للسكر أو أمراض مصاحبة مثل جلطات القلب و المخ و فشل وظائف الكلى أو وجود هزال عام أو ضعف شديد أو عدم إحساس بأعراض انخفاض السكر فى الدم، أو إذا كان الشخص يعالج بكميات كبيرة أو جرعات متعددة من الإنسولين أو كان يعيش بمفرده، وهناك خطوره الاصابه بالهبوط، فهناك خطورة من الصيام على هؤلاء المرضى ويجب عدم الصيام.

وقالت، لقد أصدرت الجمعيه العربيه لدراسه أمراض السكر والميتابوليزم توصياتها لصيام مرضى السكر خلال شهر رمضان، موضحة أنه قد قمنا بعمل دراسه متأنية وبحث جاد بتقسيم مرضى السكر إلى 4 مجموعات من حيث درجه خطوره الصيام عليهم، فهناك مجموعه ممنوع صيامها على الإطلاق، وذلك بسبب خطوره الصيام الشديده عليهم، وهناك مجموعه يشكل الصيام خطوره عليهم، وهناك مجموعه كبيره من المرضى لا يوجد لديهم خطوره على الإطلاق خلال الصيام.