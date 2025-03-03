شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تناول من 8 لـ 10 أكواب ماء بين الفطار والسحور لتجنب العطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر الكثير من الأشخاص بالجفاف أو العطش خلال ساعات الصوم الطويلة فى رمضان، ولتجنب الشعور بالعطش تنصح منظمة الصحة العالمية بتناول من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا بين الفطار والسحور، كما تقدم بعض النصائح لمنع حدوث مضاعفات لبعض المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة.



جسمك يحتاج للسوائل

وتقدم منظمة الصحة العالمية بعض النصائح الهامة خلال شهر رمضان تعرف عليها..

أوضحت المنظمة، إنه يجب عليك الاهتمام بالماء لمحاربة العطش، مضيفة، "خليك رطب بين الإفطار والسحور" واحرص على شرب 8-10 أكواب من الماء يوميا، مع تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء بدلاً من حلويات رمضان، وتشمل الأطعمة المرطبة مثل الشوربة والشاي والأعشاب

وأضافت، تجنب مشروبات الكافيين - إنها تزيد من الجفاف، وامتنع عن التدخين فكل لحظة مع أحبائك مهمة - لا تضيع وقتك في التدخين.

