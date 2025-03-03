أبرزها التدرج: نصائح لضمان صيام آمن للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 11:49 صباحاً - يعد من الضروري تعليم الأطفال الصيام منذ الصغر، فبالنسبة للأطفال الذين ما زالوا في مرحلة النمو، فإن الصيام طوال اليوم يمثل تحديًا في حد ذاته، إلا أنه في المقابل، مع دعم الوالدين، يمكن للأطفال أن يصوموا بدون الشعور بالتعب،على الجانب الآخر قد يعلم الصيام الأطفال الصبر والانضباط والحفاظ على سلوكياتهم ويمكنك بدء الصيام لمدة 6 ساعات أولًا، ثم 8 ساعات، ويمكن أن تصل مدة الصيام إلى 12 ساعة ولكي يصبح طفلك قادرًا بما يكفي للصيام طوال اليوم، إليك وفقًا لموقع "هيلث" مجموعة النصائح التالية .

الصيام التدريجي

عليك تدريب طفلك تدريجياً على الصيام -الصورة من موقع AdobeStock

تعويد الأطفال على الصيام يعد أمرًا مهمًا، سواء لتدريبهم على الانضباط أو لتنمية القيم الروحية فقد لا يكون الطفل قادرًا على الصيام على الفور طوال اليوم لذلك، بالنسبة للأطفال الذين يحاولون الصيام لأول مرة، يجب تدريبهم تدريجياً على الصيام لمدة نصف يوم أولاً، ثم تمديد المدة ببطء.

قد يهمكِ الاطّلاع إلى عادات يجب تعليمها للأطفال في رمضان

تناول السوائل الكافية

يعد الماء مهمًا للحفاظ على احتياجات الجسم من السوائل أثناء الصيام، لذا يجب التأكد من أن طفلك يتناول كمية كافية من الماء للحفاظ على الجسم من الجفاف.

يحتاج الأطفال إلى تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يومياً، خاصة عند الفجر والإفطار و يمكن للأم القيام بذلك عن طريق إعطاء الطفل كوبين من الماء على الأقل بعد الإفطار وقبل النوم، وكأسين إضافيين عند الفجر.

يمكن للأمهات أيضًا تقديم الحساء للطفل لزيادة كمية السوائل التي يتناولها، ويمكن أيضا تقديم الفاكهة كوجبات خفيفة، ويجب الابتعاد عن تقديم رقائق البطاطس أو المشروبات الغازية، لأنها يمكن أن تجعل الأطفال يشعرون بمزيد من العطش والجفاف.

قسط كاف من الراحة

الصيام يغير عادات نوم الطفل فقد يضطر الطفل للاستيقاظ عادة حوالي الساعة 5 أو 6 صباحًا للذهاب إلى المدرسة، والاستيقظ في الساعة 3 صباحًا للسحور. لذا، احرصي على أن ينام طفلك مبكراً أثناء الصيام حتى لا يشعر بالنعاس الشديد عندما يستيقظ للسحور ويذهب إلى المدرسة في وقت لاحق فحتى لو كان صائمًا، يجب أن ينام الأطفال 8 ساعات على الأقل يوميًا فإذا لزم الأمر، اطلبي من طفلك أن يأخذ قيلولة بعد ممارسة بعض الأنشطة للحفاظ على قدرته على التحمل أثناء الصيام.

تنظيم أنشطة طفلك

شجعي طفلك على القيام بأنشطة لا تتطلب الكثير من الطاقة -الصورة من موقع AdobeStock

يجب محاولة الحد من ممارسة الطفل للأنشطة البدنية التي تحتاج إلى مجهود كبير والتي تجعل الطفل يفقد طاقته بسرعة، مثل الجري أو القفز. ويمكن للطفل ممارسة بعض الأنشطة مثل الرسم، أو قراءة الكتب الدينية، أو تعلم تلاوة القرآن والتأكد من حصول الطفل على قسط كافٍ من الراحة.

عدم التعرض لأشعة الشمس

عند التعرض لأشعة الشمس الحارة، يميل الجسم إلى فقدان السوائل والطاقة بسرعة، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب بسهولة. لذلك، عند الصيام، لا ينبغي لطفلك أن يقوم في كثير من الأحيان بممارسة الكثير من الأنشطة خارج المنزل والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال النهار.

عدم إجبار الطفل على الصوم

يعد الصيام طوال اليوم ليس بالأمر السهل. لذا، إذا كان طفلك لا يستطيع الصيام طوال اليوم أو حتى غروب الشمس، فلا تجبريه. خاصة إذا كان الطفل يقوم بالصيام لأول مرة.

على الجانب الآخر حاولي تعليم طفلك الصغير الصيام تدريجياً. فمثلاً: في الأسبوع الأول يصوم حتى الظهر، وفي الأسبوع الذي يليه يزيد حتى العصر، ثم في الأسبوع الذي يليه كاملاً حتى غروب الشمس.

تعزيز ثقة الطفل

الأطفال الذين بدأوا للتو في تعلم الصيام قد لا يتمكنون من تحمل الجوع والعطش طوال اليوم لذا يجب عدم الغضب إذا أرادوا الإفطار بل في المقابل استمري في تقدير جهودهم وتذكيرهم بالمحاولة مرة أخرى في اليوم التالي ويجب أيضاً تقديم الدعم والثناء للأطفال على كل جهد يبذلونه في الصيام فسيزيد هذا من ثقتهم بأنفسهم ويحفزهم على الاستمرار في الصيام.

تغذية الاطفال في السحور والإفطار

يحتاج الأطفال الصغار الذين ما زالوا في مرحلة النمو إلى تغذية كافية ليظلوا أقوياء أثناء الصيام لذا، يمكن للأمهات مساعدة طفلك على الصيام من خلال اختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة في السحور والإفطار. فيما يلي خيارات الطعام والشراب لبقاء الأطفال أقوياء أثناء الصيام.

أطعمة تحتوي على كربوهيدرات معقدة في السحور، يمكن أن تؤثر على عمل الجسم طوال اليوم؛ لذا اختاري الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، لأنه يتم هضمها بشكل أبطأ، مما يساعد على إبقاء الأطفال يشعرون بالشبع لفترة أطول مثل البطاطا الحلوة والذرة والشوفان وخبز القمح الكامل والأرز البني.

في السحور، يمكن أن تؤثر على عمل الجسم طوال اليوم؛ لذا اختاري الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، لأنه يتم هضمها بشكل أبطأ، مما يساعد على إبقاء الأطفال يشعرون بالشبع لفترة أطول مثل البطاطا الحلوة والذرة والشوفان وخبز القمح الكامل والأرز البني. مشروبات تساعد الأطفال على الصيام بسرعة، مثل ماء جوز الهند والذي يتكون إلى حد كبير من الماء وهو مصدر طبيعي جيد للمعادن، بما في ذلك البوتاسيوم وهذا يجعله مشروبًا لذيذًا للشرب قبل وبعد الصيام كما يحتوي معادن إلكتروليتية وهي أملاح ومعادن موجودة في الدم وتساعدنا على الحفاظ على رطوبة الجسم.

بسرعة، مثل ماء جوز الهند والذي يتكون إلى حد كبير من الماء وهو مصدر طبيعي جيد للمعادن، بما في ذلك البوتاسيوم وهذا يجعله مشروبًا لذيذًا للشرب قبل وبعد الصيام كما يحتوي معادن إلكتروليتية وهي أملاح ومعادن موجودة في الدم وتساعدنا على الحفاظ على رطوبة الجسم. الوجبة التالية للسحور لتقوية صيام الطفل هي العصائر، وفي حين أن الدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة والألياف والبروتين هي أفضل الطرق لبقاء الطفل نشيطًا أثناء الصيام، كما أن نقص العناصر الغذائية مثل فيتامين سي والحديد يمكن أن يجعل طفلك يشعر بالتعب وللحصول على هذه العناصر الغذائية المهمة، يمكن للأمهات أن تعد لطفلها عصيرًا يحتوي على التوت والحمضيات والأفوكادو والشوفان وبذور الشيا والحليب.

لتقوية صيام الطفل هي العصائر، وفي حين أن الدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة والألياف والبروتين هي أفضل الطرق لبقاء الطفل نشيطًا أثناء الصيام، كما أن نقص العناصر الغذائية مثل فيتامين سي والحديد يمكن أن يجعل طفلك يشعر بالتعب وللحصول على هذه العناصر الغذائية المهمة، يمكن للأمهات أن تعد لطفلها عصيرًا يحتوي على التوت والحمضيات والأفوكادو والشوفان وبذور الشيا والحليب. أطعمة تمنحه الطاقة، يعتبر البرقوق من الأطعمة التي تمنح الطفل الطاقة للصيام؛ وذلك لأن البرقوق معروف بمحتواه من الألياف والتي تساعد في الحفاظ على الهضم بسلاسة

إذا كنت قلقة من أن طفلك الصغير يعاني من نقص التغذية خلال شهر الصيام، فيجب عليك استشارة الطبيب.

ربما تودين التعرف إلى طرق شرح شهر رمضان للأطفال

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.