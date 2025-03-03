ديلى ميل: الصيام مفيد لصحتك يخفض الوزن ويظبط السكر والضغط ويعالج الالتهاب

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القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن شهر رمضان يكتسب أهمية كبيرة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، فعلى مدار الثلاثين يومًا القادمة، يتأمل المصلون فى فضائله الروحانية والتضحية والصبر، فضلاً عن الصيام - عدم تناول أي طعام أو شراب (ولا حتى الماء)، من الفجر حتى غروب الشمس.

وأضافت، إن الفوائد الروحية المترتبة على هذا النوع من ضبط النفس تأتي بالطبع في مقدمة الأولويات ــ ولكن الصيام بهذه الطريقة له تأثير على الجسم أيضاً، والواقع أن الأدلة العلمية أظهرت أن هناك فوائد صحية لهذا النوع من الصيام المتقطع ــ وهناك خطوات يمكن أن تساعدك في الاستفادة منه.

وأوضحت، إن أفضل طريقة لوصف تأثير الصيام المتقطع هي تخيل الجسم كسيارة، عندما نأكل كما نفعل عادة - تناول وجبات كبيرة أو وجبات خفيفة أو مشروبات عندما نشعر بذلك - فإننا نعمل بوقود متاح بسهولة، هذا الوقود هو في المقام الأول الجلوكوز من الكربوهيدرات، فكر في الأمر كما لو كانت السيارة تستخدم البنزين ،ومع ذلك، عندما نصوم، يبدأ "خزان الوقود" في الجسم (الكبد والعضلات حيث يتم تخزينه) في النضوب، موضحة، إنه عندما لا يتبقى شيء، عادة بعد مرور ما بين 8 إلى 12 ساعة، يتحول الجسم إلى "الوضع الكهربائي"، فيستغل احتياطيات الدهون التي نحملها جميعًا، الأمر أشبه ببدء المحرك الداخلي في العمل قائلاً: "حان الوقت لحرق بعض هذه الطاقة المخزنة".

يتم تشغيل هذا التحول الأيضي إلى وضع حرق الدهون من خلال العديد من العمليات الرئيسية، حيث ينخفض مستوى السكر في الدم، وتنتج كمية أقل من الأنسولين (الهرمون الذي يرسل إشارات إلى جسمك لتخزين الدهون)، ويبدأ الكبد في إنتاج الكيتونات.

تعتبر الكيتونات بمثابة مصدر وقود فائق الكفاءة للدماغ والعضلات، حيث يتم الحصول عليها من تحلل الدهون، ويتحول الجسم حرفيًا إلى آلة حرق دهون، لا يكون هذا التحول سهلاً دائمًا، فالأيام القليلة الأولى من الصيام قد تكون مرهقة للغاية - فقد تشعر بالتعب الشديد، وقد تشعر أيضًا بجوع أكبر.

يرجع هذا جزئيًا إلى الانخفاض الأولي في نسبة السكر في الدم وتكيف الجسم مع استخدام الدهون كمصدر أساسي للوقود، قد يكون هناك أيضًا صداع بسبب الجفاف.

إذا كنت تصوم في رمضان، فقد يكون هذا الشهر صعبًا من حيث النوم أيضًا، فعندما تبدأ في الصيام المتقطع، ستنام في بعض الليالي بعمق، وفي ليالٍ أخرى ستتقلب في فراشك، ويرتبط هذا بتغيرات في الهرمونات مثل الميلاتونين والكورتيزول، التي تنظم دورات النوم والاستيقاظ، وتتأثر بحالة الصيام، لذا، فإن التخطيط لهذا الشهر من الصيام أمر مهم - فأنت تريد الاستمتاع به بأكثر طريقة صحية ممكنة - والاستمرار في العادات غير الصحية سيجعل الأمر أكثر صعوبة.

وقالت، فكر في الأطعمة التي ستجعلك تشعر بالشبع ونشيطا، وهذا يعني اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية.

بالنسبة للسحور، الوجبة التي تسبق الفجر، قد يعني ذلك تناول أطعمة مثل الشوفان المنقوع طوال الليل مع المكسرات والتوت، لا تتناول الأطعمة السكرية قبل بدء الصيام مباشرة، فقد تعاني من تقلبات حادة في نسبة السكر في الدم وزيادة الجوع.

الإفراط في تناول الطعام في وجبة العشاء قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، وخاصة إذا كانت الوجبة تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات المصنعة، يمكن للأطعمة الغنية بالدهون أن تبطئ عملية الهضم، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والامتلاء المفرط - في حين يمكن أن تساهم الكربوهيدرات المصنعة أيضًا في الانتفاخ والغازات لأنها يتم هضمها بسرعة وتتخمر في الأمعاء.

كما أن التحكم في كمية المياه التي تتناولها أمر بالغ الأهمية، يجب أن تشرب نفس الكمية من الماء بين غروب الشمس وفجر اليوم الذي تتناوله في غير أيام الصيام، وتجنب أيضًا القهوة والشاي، فهما مدران للبول وقد يؤديان إلى فقدان السوائل لاحقًا، إن التخطيط لشهر الصيام هذا أمر مهم، فأنت تريد الاستمتاع به بأكثر طريقة صحية ممكنة، والاستمرار في العادات غير الصحية سيجعل الأمر أكثر صعوبة، وبعد 5 أيام أو نحو ذلك، يجب أن يبدأ الجسم في التكيف، وهذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى العديد من الفوائد الصحية.

توصلت دراسة أسترالية أجريت عام 2019 حول تأثير صيام رمضان على وزن وتكوين الجسم لدى البالغين الأصحاء إلى أنهم فقدوا كميات كبيرة من الوزن والدهون في الجسم، وبقدر ما كان مؤشر كتلة الجسم الأولية (BMI) أكبر، كلما خسروا كمية أكبر من الوزن.

يمكن أن يكون للصيام خلال شهر رمضان تأثير إيجابي على الأمعاء أيضًا، حيث يقلل من الانتفاخ والألم وحرقة المعدة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 ونشرت في المجلة الأوروبية السريرية.

يمكن أن يكون له أيضًا تأثير مفيد في خفض ضغط الدم، وفقًا لبحث في مجلة جمعية القلب الأمريكية في عام 2021، ويُعتقد أن هذا يرجع إلى أن الجهاز العصبي أثناء الصيام يكون في حالة أكثر استرخاءً، تُعرف باسم النغمة الباراسمبثاوية، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، هناك أيضًا دراسات تشير إلى أن الصيام يقلل الالتهاب.

وأوضحت صحيفة "ديلى ميل"، إنه في مراجعة بحثية أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي، قام الباحثون بتقييم مستويات السيتوكينات - البروتينات التي تنظم الالتهاب في الجسم - لدى البالغين الأصحاء قبل وبعد شهر رمضان، ترتبط المستويات المفرطة من السيتوكينات بالالتهاب المزمن، والذي يمكن أن يرتبط بالعديد من الحالات الصحية، بما في ذلك السرطان.

وفي نهاية الدراسة، انخفضت مستويات السيتوكين لدى المشاركين بشكل كبير، وهو ما قد يوفر تأثيرًا وقائيًا قصير المدى على الأشخاص الأصحاء (ومن الجدير بالذكر أنه لا يُتوقع من أي شخص يعاني من حالات صحية مزمنة أن يصوم، وقد تكون التأثيرات الصحية مختلفة في مجموعات أخرى)، كما إن هناك تأثير على الوظيفة الإدراكية أيضًا، فوفقًا لدراسة أجرتها جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2016، تحسنت قدرة الأشخاص أثناء الصيام على تحويل انتباههم دون وعي بين مهمة وأخرى بشكل ملحوظ.

وأشارت الصحيفة إلى إنه من خلال اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة، يمكن أن يكون الصيام فرصة للتغيير ونقطة انطلاق لتحقيق فوائد طويلة الأمد للجسم والعقل.

