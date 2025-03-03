شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من ألم التهاب المفاصل فى 8 أسابيع من خلال هذا النظام الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خبيرة أمراض الروماتيزم بجامعة استانفورد الأمريكية الدكتورة تاميكو كاتسوموتو عن نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكنه تقليل أعراض التهاب المفاصل في ثمانية أسابيع فقط.

وأوضحت أن هذه الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة والدهون غير الصحية يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

سوء التغذية يشكل خطرا أكبر من التدخين

التهاب المفاصل، وهو مرض يصيب واحد من كل خمسة أشخاص، يؤدي إلى آلام المفاصل وتيبسها، وفي حين كان التدخين يعتبر في السابق عامل خطر رئيسي، تحذر الدكتورة كاتسوموتو من أن سوء التغذية أصبح الآن سببًا أكبر للإصابة بهذا المرض، وتوضح أن الالتهاب يلعب دورًا رئيسيًا في العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك التهاب المفاصل.

أنواع مختلفة من التهاب المفاصل

هناك نوعان رئيسيان من التهاب المفاصل: هشاشة العظام (OA) والتهاب المفصل الروماتويدي (را).

الفصال العظمي هو حالة تنكسية تحدث بسبب التآكل في المفاصل مع مرور الوقت.

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي، حيث يقوم الجهاز المناعي في الجسم بمهاجمة أنسجة المفاصل عن طريق الخطأ.

على الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل، إلا أن إدارة الالتهاب من خلال النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة يمكن أن يقلل الأعراض بشكل كبير ويبطئ تقدمه.

هل يمكن للنظام الغذائي حقا علاج أعراض التهاب المفاصل؟

توصلت دراسة حديثة بعنوان "النباتات للمفاصل" إلى أن تغيير نمط الحياة قد يساعد في تقليل شدة التهاب المفاصل الروماتويدي والمشاكل الصحية المرتبطة به.

وأوضحت الدكتور كاتسوموتو أنه في حين يعتقد الكثيرون أن التهاب المفاصل أمر لا مفر منه، فإن تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

قوة النظام الغذائي في الحد من الالتهابات

وبحسب نتائج بحثية أظهرت تحسنًا كبيرًا في أعراض التهاب المفاصل في غضون ثمانية أسابيع فقط من تغيير النظام الغذائي، وقالت الدكتورة كاتسوموتو إن الطعام يلعب دورًا حيويًا في إدارة أعراض التهاب المفاصل.

وناقشت تجربة سريرية رائدة بعنوان "النباتات للمفاصل"، والتي ركزت على تأثير التدخلات في نمط الحياة على التهاب المفاصل، وشملت الدراسة مرضى مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام، وخاصة أولئك الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي أو مشاكل المفاصل المرتبطة بالوزن.

نتائج الدراسة

شملت تجربة نباتات المفاصل مجموعتين:

اتبعت إحدى المجموعات برنامجًا لأسلوب حياة يتضمن تغييرات في النظام الغذائي، وممارسة التمارين الرياضية، وإدارة التوتر، والعلاقات الاجتماعية، والنوم الجيد، وتجنب المواد الضارة، والمجموعة الأخرى اتبعت الرعاية القياسية.

وبعد مرور 16 أسبوعًا، وحتى بعد مرور ثمانية أسابيع، أظهر الأشخاص الذين خضعوا لفحص نمط الحياة تحسنًا كبيرًا في صحة المفاصل. وبالنسبة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، أظهرت درجة نشاط المرض (DAS28)، التي تقيس تورم المفاصل وحساسيتها، تحسنًا كبيرًا، ووجدت الدراسة أن النظام الغذائي لعب الدور الأكبر في هذه التغييرات الإيجابية.

أفضل نظام غذائي مضاد للالتهابات لمرض التهاب المفاصل

أوصت الدكتور كاتسوموتو بحمية المنطقة الزرقاء مستوحاة من عادات الأكل لدى الشعوب الأطول عمرًا في العالم. يتضمن هذا النظام الغذائي:

الكثير من الأطعمة النباتية، مثل الخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور.

الحد الأدنى من استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص في المناطق الزرقاء يتناولون اللحوم أقل من خمس مرات في الشهر، وتساعد الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والكرنب والقرنبيط، الكبد على إزالة السموم من المواد الضارة.

أطعمة خارقة لصحة المفاصل

كما شاركت الدكتورة كاتسوموتو أيضًا بعض الأطعمة الخارقة المحددة التي تعتبر رائعة لمحاربة الالتهاب:

بذور الشيا وبذور الكتان: غنية بالألياف، والأوميجا 3، والبروتين.

الأسماك الزيتية – تحتوي الأسماك مثل السلمون والسردين على أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات. ومع ذلك، نصحت بالحد من تناول سمك التونة وسمك أبو سيف بسبب مستويات الزئبق العالية فيهما.

الحبوب الكاملة - الكينوا،، البرغل، هي خيارات ممتازة.

طبق مضاد للالتهابات متوازن

وقد أوضحت الدكتورة كاتسوموتو كيف ينبغي أن تبدو الوجبة المثالية المضادة للالتهابات:

نصف الطبق: خضار ذات جودة عالية وبعض الفواكه.

ربع الطبق: بروتينات نباتية مثل الفاصوليا، أو العدس.

الربع الأخير: الحبوب الكاملة مثل الكينوا

وأوضحت أن الغذاء هو الدواء، وأن إجراء هذه التغييرات الغذائية يمكن أن يساعد في الوقاية من التهاب المفاصل وإدارته بشكل فعال.

إذا كنت تعاني أنت أو شخص تعرفه من التهاب المفاصل، فإن التحول إلى نظام غذائي مضاد للالتهابات قد يحدث فرقًا كبيرًا، وفي غضون ثمانية أسابيع فقط، قد يشعر الأشخاص بانخفاض آلام المفاصل وتحسن الحركة وتحسن الصحة العامة، من خلال التركيز على الأطعمة النباتية الغنية بالمغذيات وتقليل الأطعمة المصنعة واللحوم، يمكنك اتباع نهج استباقي لإدارة التهاب المفاصل والالتهابات.