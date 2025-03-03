6 فيروسات تهدد حياة الحامل وتعرض الجنين للخطر 

صحة الحامل:

ضرورة المتابعة الطبية للحفاظ على صحة الحامل والجنين

الفيروسات التي تهدد صحة الحامل وجنينها:

فيروس "التوكسوبلازما"

فيروس "التوكسوبلازما" بسبب القطط

فيروس "التوكسوبلازما" هو نوع من الطفيليات التي قد تصيب الإنسان وتؤدي إلى حدوث التسمم التو كسي، الذي يعد من أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيب الحوامل.

يصاب الأشخاص بهذا الفيروس بشكل رئيسي من خلال التعامل مع القطط أو تناول اللحوم النيئة أو غير المطهوة جيدًا.

من بين الأعراض التي قد تظهر على المرأة الحامل المصابة بهذا الفيروس: حمى، صداع، وألم في العضلات.

تجنب التعامل مع فضلات القطط أو غسل اليدين جيدًا بعد التعامل معها.

تجنب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهوة جيدًا.

غسل الفواكه والخضروات بشكل جيد.

فيروس "الحماق" (جدري الماء)

أم تحمل طفلًا يعاني من تشوهات

فيروس "الأنفلونزا"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 08:49 صباحاً - فترة الحمل من أكثر الفترات أهمية في حياة المرأة، حيث يتطلب هذا التوقيت رعاية خاصة وتوعية صحية للمرأة الحامل والجنين، وفي تلك الفترة تشهد الحامل العديد من التغيرات الجسدية والفسيولوجية؛ فقد تتعرض لبعض الفيروسات التي قد تهدد صحتها بشكل جدي، وفي بعض الحالات قد تؤثر هذه الفيروسات على صحة الجنين، بل وتعرض حياته للخطر.لهذا يصبح من الضروري أن تكون الحامل على دراية بالمخاطر المحتملة التي قد تنتج عن الإصابة بالفيروسات وكيفية الوقاية منها، في هذا التقرير يتناول الدكتور أسامة علوان أستاذ طب النساء والولادة أهم هذه، وتأثيرها على صحتها وصحة الجنين، وسبل الوقاية والعلاج الممكنة.الاهتمام بصحة الحامل ليس فقط أمرًا مهمًا للحفاظ على حياتها، بل هو أمر بالغ الأهمية من أجل الحفاظ على صحة الجنين وضمان تطوره بشكل طبيعي وآمن. الفيروسات التي قد تصيب الحامل أشبه بالتهديدات الصحية الخفية الجادة، ولكن بالوعي والإجراءات الوقائية المناسبة، يمكن تقليل هذه المخاطر بشكل كبير، ومن خلال متابعة الحمل مع الأطباء المختصين، والالتزام بالإرشادات الصحية، يمكن للحامل أن تحظى بحمل آمن وولادة صحية.إذا كانت الحامل مصابة بفيروس "التوكسوبلازما"، فإنه قد يؤثر على صحة الجنين؛ حيث يمكن أن يتسبب في ولادة طفل يعاني من مشاكل صحية خطيرة، مثل تشوهات خلقية، إعاقة عقلية، أو فقدان السمع، وفي الحالات الحادة، قد يؤدي المرض إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة.هو فيروس شائع يصيب الأشخاص عادة في مرحلة الطفولة، لكن إذا أصيبت الحامل بهذا الفيروس خلال فترة الحمل، فإن الخطر يكون أكبر.إذا أصيبت الحامل بفيروس الحماق في الأسابيع الأولى من الحمل، قد يتسبب ذلك في حدوث تشوهات خلقية للجنين، مثل تشوهات في الجلد والعينين.وقد يعاني الطفل من مشاكل في النمو العقلي أو العصبي. وفي الحالات المتقدمة، قد يحدث موت للجنين داخل الرحم.يمكن تجنب الإصابة بالفيروس من خلال تلقي لقاح الحماق قبل الحمل، وإذا أصيبت الحامل بالفيروس، يجب الحصول على العلاج اللازم وتحت إشراف الطبيب.على الرغم من أن الأنفلونزا هي مرض شائع ويمكن أن يصاب به الجميع، إلا أن الحوامل أكثر عرضة للمضاعفات نتيجة الإصابة بالفيروس.إصابة الحامل بالأنفلونزا قد تؤدي إلى مضاعفات مثل: الالتهاب الرئوي، وهذا يعرض صحة المرأة للخطر وقد يؤدي إلى الولادة المبكرة أو تأخر نمو الجنين، وقد تتفاقم المضاعفات في حال كانت الحامل مصابة بمشاكل صحية سابقة مثل أمراض القلب أو السكري.

هل الولادة في الشهر السابع أفضل من الشهر الثامن؟ الإجابة داخل التقريرالوقاية من الأنفلونزا

التطعيم ضد الأنفلونزا يعد من أفضل الطرق لحماية الحامل من مضاعفات الأنفلونزا، والحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام.

فيروس "الزكام"

فيروس "الكبد الوبائي"

حامل تتلقي أخبارًا محزنة

تلقي اللقاحات الخاصة بالكبد الوبائي.

تجنب استخدام الأدوات الشخصية الملوثة.

عدم المشاركة في أي نشاط يزيد من خطر الإصابة.

فيروس "الروبيلا" (الحصبة الألمانية)

حامل تشعر بالقلق والخوف

فيروس الزكام من أكثر الفيروسات شيوعًا ويصيب العديد من الأشخاص، ورغم أنه قد يبدو غير ضار في البداية، إلا أن تأثيره على المرأة الحامل قد يكون أكبر.إصابة الحامل بالزكام قد يتسبب في حدوث التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مما يزيد من احتمال الإصابة بمضاعفات قد تؤثر على الحمل، مثل التهابات الأذن أو الالتهابات الرئوية.بشكل عام، يمكن أن تؤدي الإصابة بالزكام إلى انخفاض قدرة الجسم على مقاومة العدوى مما يجعل الحامل أكثر عرضة للمضاعفات.تجنب التلامس المباشر مع الأشخاص المصابين بالزكام، والحفاظ على تقوية جهاز المناعة عن طريق التغذية السليمة.فيروسات الكبد بأنواعها الثلاثة -أ ب ج-من الفيروسات التي قد تشكل خطرًا كبيرًا على الحامل.إذا أصيبت الحامل بفيروس "الكبد الوبائي" خاصة النوع الأول والثاني ،قد يتسبب ذلك في مضاعفات خطيرة، مثل التهاب الكبد الحاد، مما قد يهدد صحة الحامل.في بعض الحالات، قد يؤدي الفيروس إلى انتقال العدوى للجنين أثناء الولادة، مما قد يتسبب في إصابة الطفل بالفيروس، و في حالات نادرة، قد تتسبب العدوى في الوفاة المبكرة للجنين.فيروس "الروبيلا" هو فيروس يسبب مرض الحصبة الألمانية الذي يشكل تهديدًا خاصًا على الحمل إذا أصيبت به الحامل.إذا تعرضت الحامل لفيروس "الروبيلا" خلال الأشهر الأولى من الحمل، قد يتسبب ذلك في حدوث تشوهات خلقية خطيرة للجنين .مثل: مشاكل في السمع والبصر، بالإضافة إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية، كما يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة.تلقي لقاح الروبيلا قبل الحمل، وإذا كانت الحامل قد تعرضت لهذا الفيروس في مرحلة الحمل، يجب استشارة الطبيب فورًا.*ملاحظة من"الخليج 365 ": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.