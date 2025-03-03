مولودك من شهر وحتى عام: وزنه الطبيعي وطوله المثالي ومدى كفايته من حليب الأم

"الخليج 365"ورحلة الأمومة:

الأمومة تتطلب مراقبة دقيقة لصحة الطفل

الوزن الطبيعي للرضع حسب العمر

ضرورة مراقبة وزن الرضيع شهرياً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 مارس 2025 08:49 صباحاً - الأشهر الأولى من حياة الطفل تثير الكثير من التساؤلات بذهن كل أمٍّ، ومن أكثر هذه التساؤلات شيوعاً: "هل وزن طفلي طبيعي؟"، "هل طوله يناسب عمره؟"، و"كيف أعرف أن حليبي يكفيه؟"، هنا يؤكد الأطباء أنوتطور نضجه أمر طبيعي وينتاب غالبية الأمهات، ولكن بالمعرفة والفهم العميق تستطيعين التمييز بين الطبيعي وما يستدعي القلق.في هذا التقرير يقدم الدكتور محمود حسان أستاذ طب الأطفال دليلاً شاملاً لمراقبة نمو طفلك وتغذيته بشكل سليم؛ من حيث الوزن والطول، وحتى مدى كفايته من الرضاعة الطبيعية.رحلة الأمومة تتطلب منك: مراقبة نمو طفلك الرضيع من حيث الوزن والطول، وهي وسيلة رائعة للتأكد من أن طفلك الرضيع ينمو بصحة جيدة، وكل طفل فريد، وقد يختلف معدل نموه عن غيره؛ إذا شعرتِ بأي قلق حول نمو الطفل أو كفاية حليبك، فلا تترددي في استشارة المختصين، والأهم أن تحافظي على هدوئكِ، وتقدمي لطفلكِ الحب والرعاية التي يحتاجها، فالأمومة رحلة مليئة بالتعلم والتجارب.متوسط وزن الطفل عند الولادة يتراوح ما بين 2.5كجم و4 كجم، وقد يفقد الرضيع حوالي 10% من وزنه خلال الأسبوع الأول بسبب فقد السوائل، ولكن يستعيد هذا الوزن في غضون أسبوعين.في الأشهر الأولى، يزداد وزن الرضيع بمعدل 150-200 جرام أسبوعياً، وبنهاية الشهر السادس، يتضاعف وزنه مقارنة بوزنه عند الولادة.تقل سرعة زيادة الوزن قليلاً؛ حيث يكتسب الطفل حوالي 85-140 جراماً أسبوعياً، وعند عمر السنة، يصبح وزن الطفل تقريباً ثلاثة أضعاف وزنه عند الولادة.

أخطاء الرضاعة الطبيعية التي تؤدي لعدم زيادة وزن الرضيع.. التقرير يُعرفك الأسباب

الطول الطبيعي للرضع حسب العمر

العلامات التي تدل على كفاية حليب الأم:

أمّ ترضع طفلها

زيادة الوزن بشكل طبيعي:

عدد الحفاضات المبللة:

لون البول:

الشعور بالرضا بعد الرضاعة:

طفل رضيع يتمتع بالصحة والحيوية

نمط الرضاعة الطبيعية:

علامات عدم كفاية حليب الأم

زيادة الوزن البطيئة أو فقدان الوزن: إذا لم يكتسب طفلك الوزن المتوقع أو استمر في فقدانه بعد الأسبوع الأول، فقد يحتاج إلى كمية أكبر من الحليب.

عدد الحفاضات القليل: إذا كنتِ تغيرين أقل من 6 حفاضات مبللة يومياً، فقد يكون طفلك لا يحصل على كمية كافية من السوائل.

البكاء المستمر بعد الرضاعة: البكاء غير المبرر بعد الرضاعة قد يكون علامة على الجوع.

قلة الرضاعة: إذا كان طفلك يرضع لفترة قصيرة جداً ولا يبدو مهتماً بالرضاعة، فقد يكون هناك مشكلة في إنتاج الحليب أو تدفقه.

جفاف الجلد أو الفم: الجفاف قد يكون علامة على الجفاف الناتج عن نقص التغذية.

براز غير طبيعي: إذا كان براز الطفل قليلاً جداً أو قاسياً، فقد لا يحصل على التغذية الكافية.

ماذا تفعلين إذا كان حليبكِ غير كافٍ؟

زيادة إنتاج الحليب بالرضاعة المتكررة، كلما زادت مرات الرضاعة، زاد إنتاج الحليب.

الراحة والتغذية الجيدة، وتتم بالحرص على تناول وجبات متوازنة وشرب كميات كافية من الماء.

حاولي الاسترخاء أثناء الرضاعة؛ فالتوتر يؤثر على تدفق الحليب.

استشيري طبيب الأطفال أو استشاري الرضاعة؛ إذا شعرتِ أن حليبكِ غير كافٍ.

يُنصح باستخدام الحليب الصناعي كمكمل، ولكن بعد استنفاد جميع الخيارات الطبيعية.

اللجوء لتقنيات تحفيز الرضاعة؛ باستخدام مضخة الثدي لزيادة إنتاج الحليب، ويمكن تدليك الثدي أثناء الرضاعة لتحفيز تدفق الحليب.

سؤال الطبيب

أمٌّ تقوم بتغيير الحفاض لطفلها

عدم زيادة وزن طفلك لمدة أسبوعين متتاليين. قلة عدد الحفاضات المبللة والجافة يومياً. بكاء مستمر وصعوبة في النوم رغم الرضاعة. ظهور علامات الجفاف مثل جفاف الفم أو انخفاض مرونة الجلد. رفض الطفل للرضاعة أو صعوبة الإمساك بالثدي.

الطول الطبيعي عند الولادة يتراوح ما بين 48-53 سم.يزداد طول الطفل بحوالي 2.5 سم شهرياً خلال الأشهر الستة الأولى، وبين الشهر السادس والعام الأول، يزداد الطول بمعدل 1.5 سم شهرياً.حليب الأم هو الغذاء الأفضل للرضيع في أول ستة أشهر، ولكن هناك حالات قد يكون فيها الحليب غير كافٍ، إليكِ العلامات التي تساعدكِ على معرفة ما إذا كان طفلك يحصل على ما يكفيه من الحليب:إذا كان طفلك يكتسب الوزن وفقاً للمعدلات الطبيعية المذكورة أعلاه، فإن حليبكِ كافٍ.الطفل الرضيع يحتاج إلى تغيير 6-8 حفاضات مبللة يومياً.يجب أن يكون شفافاً أو أصفر فاتحاً.إذا بدا طفلك سعيداً وهادئاً بعد الرضاعة، فإن ذلك يعني أنه حصل على كفايته؛ فالطفل في الأسابيع الأولى يحتاج إلى الرضاعة كل 2-3 ساعات، ولاحقاً يمكن أن يقل عدد الرضعات لكنها تصبح أطول، والطفل الذي يحصل على تغذية كافية يكون نشيطاً ومهتماً بمنْ حوله.*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.