شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مرض مزمن.. شروط الصيام لمريض القلب والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لمرضى القلب الصيام بأمان إذا كانت حالتهم مستقرة وتحت إشراف الطبيب، ولكن من الضروري اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة القلب وتجنب أي مضاعفات.

وحول ذلك قدم الدكتور أحمد السواح، استشاري القلب في كلية طب قصر العيني، العديد من النصائح الطبية المهمة واللازمة قبل شهر رمضان، للصيام الآمن الصحي، ومنها:

1. استشر طبيبك قبل الصيام

قبل بدء الصيام، يجب استشارة الطبيب للتأكد من أن حالتك الصحية تسمح بالصيام، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أو تعاني من مشكلات خطيرة مثل قصور القلب أو الذبحة الصدرية.

2. تجنب الإفراط في تناول الطعام

الإفطار بوجبة ثقيلة قد يسبب ضغطًا على القلب، ولذا يُفضل بكسر صيامك بالبدء بتمرات وماء، ثم تناول وجبة خفيفة تحتوي على البروتينات، الألياف، والدهون الصحية.

3. ركّز على الأطعمة الصحية للقلب

الخضروات والفواكه الطازجة: غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي القلب.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والخبز الأسمر، تساعد في ضبط مستوى الكوليسترول.

البروتينات الصحية: مثل الأسماك، الدجاج المشوي، والبقوليات بدلًا من اللحوم الحمراء.

الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون، المكسرات، والأفوكادو، وتجنب الدهون المشبعة والمقليات.

4. قلل من الملح والسكر

الملح الزائد يرفع ضغط الدم، لذا استخدم بدائل طبيعية مثل الليمون والتوابل.

تجنب الحلويات الغنية بالسكر، لأنها تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في السكر والدهون الثلاثية.

5. اشرب الكثير من الماء

يجب شرب 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، خاصة إذا كنت تتناول أدوية مدرة للبول.

6. تجنب المشروبات المنبهة

القهوة والشاي والمشروبات الغازية قد تسبب اضطرابًا في ضربات القلب وتزيد من الجفاف، استبدلها بمشروبات طبيعية مثل الكركديه أو النعناع.

7. مارس النشاط البدني باعتدال

يمكن ممارسة المشي الخفيف بعد الإفطار بساعة، لكن تجنب المجهود الشديد خلال النهار.

8. لا تؤخر السحور

وجبة السحور مهمة للحفاظ على طاقة الجسم، ويُفضل أن تحتوي على البروتينات الصحية مثل الزبادي، البيض، الشوفان، والمكسرات.

9. انتبه لأي أعراض خطيرة

إذا شعرت بألم في الصدر، ضيق في التنفس، أو إرهاق شديد، يجب الإفطار فورًا واستشارة الطبيب.

