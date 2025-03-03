شكرا لقرائتكم خبر عن السكتة القلبية المفاجئة.. علامات لا يجب تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

تحدث السكتة القلبية المفاجئة عندما يتوقف القلب عن النبض بشكل غير متوقع، ما يؤدي إلى فقدان الوعي المفاجئ وتوقف تدفق الدم إلى المخ والأعضاء الحيوية الأخرى، وبدون تدخل سريع، مثل الإنعاش القلبي الرئوي أو إزالة الرجفان، يمكن أن تؤدي السكتة القلبية المفاجئة إلى الوفاة في غضون دقائق، ويمكن أن تؤثر الوفاة القلبية المفاجئة على جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الشباب، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

وفي حين أن مرض الشريان التاجي هو السبب الرئيسي في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 35 عامًا، إلا أن الأشخاص الأصغر سنًا يواجهون مجموعة فرعية مختلفة من الأسباب المرتبطة بالوفاة القلبية المفاجئة، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب واعتلال عضلة القلب.

وتم تعريف الوفاة القلبية المفاجئة، بأنها وفاة غير متوقعة بسبب مرض قلبي كامن، يحدث عادة في غضون ساعة من ظهور الأعراض، أو وفاة غير مشهودة بعد 12 إلى 24 ساعة من ظهور الشخص بصحة جيدة.

يمكن تصنيف أسباب مرض القلب المنجلي إلى مجموعتين فرعيتين رئيسيتين - الأسباب التاجية والأسباب غير التاجية والأسباب غير القلبية، ويمكن أن تشمل الأسباب التاجية مرض الشريان التاجي واحتشاء عضلة القلب وتشريح وتصلب والتهاب الشرايين، ويمكن أن تكون الأسباب غير التاجية هي اعتلال عضلة القلب الضخامي والمتوسع وأمراض القلب الصمامية والتهاب عضلة القلب وأمراض القلب الخلقية واعتلال عضلة القلب البطيني الأيمن الناتج عن عدم انتظام ضربات القلب واضطرابات نظم القلب المكتسبة وراثيًا مثل متلازمة بروجادا ومتلازمة كيو تي الطويلة ومرض القلب المنجلي العائلي وأي خلل في نظام التوصيل القلبي.

ويمكن أن تشمل الأسباب الغير متعلقة بالقلب، حدوث النزيف داخل الجمجمة واضطرابات الإلكتروليت والأيض والغدد الصماء، وفي بعض الأحيان قد يكون سبب مرض القلب المنجلي الكحول والمخدرات.

أعراض مرض الخلايا المنجلية

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها، الدوخة أو الدوار والإغماء وخفقان القلب في شكل تسارع أو خفقان أو خفقان مفاجئ، وقد يشعر الشخص بألم في الصدر مثل الثقل أو السحق في منتصف الصدر مع إشعاع في الرقبة والذراع، وضيق التنفس غير المبرر والتعب السهل أو قد يظهر أحيانًا مع الانهيار المفاجئ أو عدم وجود نبض أو تنفس أو فقدان الوعي.

من هو المعرض للخطر؟

يمكن أن تشمل عوامل الخطر أيضًا الشخص الذي لديه تاريخ عائلي من مرض الشريان التاجي، والتدخين، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والسمنة، ومرض السكري، ونمط الحياة غير النشط، أو نوبة سابقة من السكتة القلبية المفاجئة أو تاريخ عائلي لها، أو نوبة قلبية سابقة، أو تاريخ عائلي من الحالات الوراثية مثل عدم انتظام ضربات القلب أو اعتلال عضلة القلب.

طرق الوقاية من السكتة القلبية المفاجئة

الوقاية من السكتة القلبية المفاجئة والسكتة القلبية المفاجئة أمر صعب ويمكن تحقيقه من خلال طلب المساعدة الطبية في حالة ظهور أعراض تحذيرية، وعلاج الاضطراب القلبي الوعائي الكامن، ورغم ندرة حدوث السكتة القلبية المفاجئة لدى الشباب، إلا أنها قد تحدث بسبب حالات قلبية كامنة أو عوامل وراثية أو عدم انتظام ضربات القلب، ومن المهم أن نكون على دراية بعلامات التحذير، بما في ذلك آلام الصدر والدوار والخفقان وضيق التنفس والإغماء، ويمكن للاكتشاف المبكر والرعاية الوقائية والطبية السريعة أن تعمل على تحسين النتائج وتقليل خطر السكتة القلبية المفاجئة.