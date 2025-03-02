شكرا لقرائتكم خبر عن المخللات والأكل المالح في السحور هتسبب لك متاعب في الصيام.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

يجب أن تختار الطعام الصحي المفيد الذي لا يسبب لك الجوع ولا العطش أثناء الصيام، فالطعام الصحي هو الذي يوفر لجسمك الترطيب الجيد والشعور بالشبع لمدة طويلة فضلاً عن عدم الشعور بالعطش لفترات طويلة أثناء الصيام.

أهمية الطعام الصحي في السحور

خلال تقرير نشر في موقع masnadhealthclinlc، فإن هناك الكثير من الأطعمة الصحية التي يمكن الاعتماد عليها خلال وجبة السحور لتشعر بحالة أفضل في صيام اليوم التالي، فالخضراوات والفاكهة والطعام المسلوق أيضًا الاهتمام بشرب المياه والمشروبات العشبية الصحية دون إضافة السكر وعدم الإفراط في تناول السكريات والدهون وغيرها أحد أهم خطوات عدم الشعور بالجوع أو العطش في اليوم التالي.

أخطاء يجب تجنبها في السحور

وحذر التقرير من الأخطاء التي يرتكبها البعض في وقت السحور، فلابد من تناول وجبة غنية صحية للشعور بالشبع والنشاط والترطيب في اليوم التالي، ولذلك أكد على ضرورة تجنب الأطعمة الدهنية والسكريات وأخيرًا الأطعمة المالحة بأنواعها التي يضاف إليها الملح بكميات كبيرة.

أضرار الطعام المالح على مائدة السحور

الأطعمة المالحة على مائدة السحور أمر غير مقبول لأنها تضر بالجسم ضررًا شديدًا ولها الكثير من المشكلات الصحية التي قد تسببها أثناء الصيام:

- ترفع معدلات ضغط الدم بشكل عالٍ وسريع مما يهدد بنوبات وارتفاعات في قراءات الضغط بشكل عام

- الشعور بالعطش لفترة طويلة وبسرعة شديدة أثناء الصيام نتيجة تناول الأطعمة المالحة

- عدم الشعور بالراحة بعد تناول الطعام المالح بكل أنواعه

- لابد من الابتعاد عن الأجبان التي تحتوي على نسب عالية من الملح وكذلك رقائق البطاطس والمكرونة سريعة التحضير التي تحتوي على صوديوم وأملاح كثيرة فضلا عن المخللات.

- أكد التقرير على ضرورة رش القليل جدًا من الملح على الطعام والامتناع عنه إذا استطعت

- ابحث عن نسبة الصوديوم في المنتجات التي تتناولها ولابد من عدم تناولك على مدار اليوم أكثر من 120 ملغ

- زيادة الملح أيضًا تؤثر على شهيتك في اليوم التالي فتشعر بالجوع والعطش.