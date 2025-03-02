شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا.. الخوف من "خيانة الأم" أهم أسباب عدم تقبل زوجة الأب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل أثينا، والذى يُعرض على قناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية، مواجهة بين نادين، التي تقوم بدورها ريهام حجاج، ووالدها محمود قابيل، عقب محاولة شقيقتها الصغرى الانتحار بإلقاء نفسها من الشرفة، ما أدى لإصابتها بكسر في العمود الفقرى ودخولها في غيبوبة.

وخلال المواجهة حاول والد نادين إثناءها عن مقاطعتها له ورفضها لدخول المنزل بعد زواجه مجددًا، لترد أنها لا تستطيع رؤية سيدة أخرى، والتي تؤدى دورها سلوى محمد على، تحتل مكان والدتها المتوفاة داخل المنزل.

وبعيدًا عن الصورة النمطية المتعلقة بقسوة زوجة الأب، في الكثير من الأحيان تكون زوجة الأب شخصية جيدة وتسعى لإقامة علاقة جيدة مع أبناء زوجها، لكن فى أحيان أخرى توجد عدد من الأسباب النفسية التي تقف حاجزًا بينها وبين التقرب لأبناء زوجها.

الأسباب النفسية لعدم تقبل الأبناء لزوجة الأب

ووفقًا لموقع "Psychology today" فإنه في كثير من الأحيان تظهر زوجة الأب نوايا طيبة تجاه أبناء زوجها، وتحاول إقامة علاقة طيبة وصحية معهم، وبالفعل تنجح في ذلك الأمر، لكن في حالات قليلة رغم تلك المساعى، تفشل في الأمر بشكل خارج عن إرادتها، نظرًا لوجود عدد من الأسباب النفسية لدى أبناء الزوج التي تصعب من الأمر، على رأسها:

الولاء للأم

فى الكثير من الأحيان يشعر الأبناء أن إعجابهم بشخصية زوجة أبيهم، وإقامة علاقة جيدة معها، هو خيانة لأمهم، وأنه في حالة وجود الأم على قيد الحياة، يكون بيديها أمر منح أطفالها الفرصة للتواصل الجيد مع زوجة أبيهم.

الصراع بالوكالة

الصراع أو الحرب بالوكالة ليس مصطلحا سياسيا فقط، لكن أحيانا يطبق داخل العلاقات الاجتماعية، وفى تلك الحالة عندما يضع الإبن أو الإبنة نفسه في صراع مع زوجة أبيه، نيابة عن الأم، سواء في حضورها أو غيابها.

كما يوجد عدد من الأسباب الأخرى التي يمكن أن تمثل حاجزا بين زوجة الأب وأبناء زوجها، مثل الغيرة والتدليل الزائد للأبناء.

كيف يمكن الحفاظ على علاقة جيدة مع الأب رغم عدم تقبل زوجته؟

ووفقا لموقع الجارديان، يؤدى الغضب المستمر لدى الأبناء من فكرة زواج أبيهم إلى سوء العلاقة مع الأب، لذلك يجب إيجاد طريقة لإطفاء هذا الغضب، مثل تحدث الأبناء عن مشاعرهم مع الأب، والتوقف عن إلقاء اللوم على علاقتهما، والتوقف عن وضع الأبناء أنفسهم في مكان الأم.

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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