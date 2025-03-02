شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس.. الأضرار النفسية لتخلى "الأسرة البديلة" عن الطفل المتبنى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، مشهدًا مؤثرًا لشخصية مفتاح، التي يجسدها "طه دسوقى" ، ويتحدث فيه أن مشاعر الخذلان لديه تجاه الأسرة البديلة التي تخلت عنه في طفولته.

وخلال المشهد وقف مفتاح مع "سعاد" جلا هشام، أمام أحد المنازل منتظرا نزول رجل وإمرأة وإبنهما، وأخبرها أن ذلك الرجل وزوجته تبنياه وهو فى طفولته وعاش معهم لمدة 3 سنوات، وبعدما رزقهم الله بولد أعادوه لدار الأيتام مرة أخرى، ووصفهم بأنهم أكثر الأشخاص الذين أذوه فى حياته لأنهم أعطوه الحنان ومعنى العائلة ثم أعادوه للملجأ مرة أخرى وكأنه مجرد "شنطة" مستهلكة، وأحيانا يتمنى لو لم يتم تبنيه من الأساس، لتحاول "سعاد" تهدئته وتخبره بان بعد الزواج سيكونان عائلة كبيرة.

لماذا يمكن أن تتخلى العائلة البديلة عن طفلهم المتبنى؟

بحسب أحداث المسلسل، تم ذكر سبب تخلى الأسرة البديلة لمفتاح عنه هو إنجابهم لطفلهم البيلوجى، لكن وفقا لموقع "psychology today" يوجد عدد من الأسباب التي قد تؤدى لتخلى الأسرة البديلة عن أبنائهم بالتبنى، على رأسها معاناة الطفل النفسية نتيجة للمصاعب التي تعرض لها خلال سنواته الأولى، مثلى الصدمات النفسية الناتجة عن الإهمال أو تخلى والديهم البيلوجيين عنهم، أو صعوبة الإندماج في الأسرة الجديدة، مما قد يتسبب في سلوكيات سلبية للطفل، خاصة في حالة إحساسه بالرفض من جانب الأسرة الجديدة، أو إضطرابات سلوكية مثل فرط الحركة ونقص الإنتباه، والصعوبات التعليمية.

كما يعد الأطفال الذين يتم تبنيهم في عمر أكبر ، أكثر عرضة لصعوبات الإندماج مع الأسرة الجديدة، خاصة في حالة مرورهم بصدمات نفسية مع عائلاتهم الأصلية بعمر مبكر، وقد يحتاج الطفل إلى مساعدة نفسية لتخطى الأمر والإندماج مع الأسرة البديلة.

كذلك من الممكن أن يرجع أمر تخلى الأسرة البديلة عن الأطفال، إلى إكتشاف الأسرة للصعوبات المرتبطة برعاية الأطفال، وأنهم لم يكونوا مستعدين للأمر بشكل كامل، أو المعاناة من أزمات مادية.

الأضرار النفسية لتخلى الأسرة البديلة عن الطفل بعد تبنيه

ويعد تخلى الأسرة البديلة عن الطفل بعد تبنيه وإعادته لدار الأيتام مرة أخرى، أمرا صادما ومؤلما بشدة للطفل، ووفقا لموقع "The Atlantic" ، فإن الطفل الذى يتنقل ما بين دار الأيتام والأسرة البديلة يعد أكثر عرضة للمعاناة من الإكتئاب والقلق، كذلك مشكلات التعلق المرضى.

وأوصى الموقع أنه في حالة شعور الأسرة البديلة بصعوبات التعامل مع الطفل المتبنى، عليها اللجوء لطلب مساعدة نفسية من متخصص، وعدم التخلي عن الطفل مطلقا.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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