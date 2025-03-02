شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تعاني من ألم الظهر بسبب السواقة في مسلسل إخواتي.. نصائح لتجنب هذا والان مع تفاصيل الخبر

عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل إخواتي، بطولة النجمات نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، والذي ينافسن به ضمن سباق دراما رمضان 2025، وظهرت روبى في أحد المشاهد تعانى من ألم الظهر نتيجة قيادة السيارة ما يعرض مدى مخاطر الجلوس ساعات طويلة سواء في السيارة أو على المكاتب.

آلام أسفل الظهر هي واحدة من أكثر الأمراض شيوعًا، حيث تؤثر على الجميع تقريبًا في مرحلة ما من حياة البالغين النشطة، يعد الجلوس بوضعية سيئة أو منحنية أحد أكبر أسباب آلام الظهر، وفقًا لموقع "mymichigan"، عادةً، ستزداد آلام ظهرك سوءًا بعد الجلوس لفترات طويلة من الوقت، يتضمن ذلك القيادة أو مشاهدة الأفلام أو العمل من المنزل أو على المكتب، وهي أشياء مألوفة جدًا في الوقت الحاضر.

جسم الإنسان غير مصمم للجلوس لفترات طويلة من الزمن، فكلما طالت مدة جلوسنا، كلما ساءت وضعيتنا، يجب أن يكون للعمود الفقري القطني الصحي الطبيعي انحناء صغير، أو انحناء للأسفل، يحافظ على استقامة العمود الفقري وثباته، وعندما ننحني، ينعكس هذا الانحناء، وتصبح الأربطة مشدودة ومتعبة، وقد ينتج سوء الوضع عن الجلوس على أريكة أو كرسي متكئ أو أي كرسي غير مريح، قد يؤدي هذا إلى صعوبة النهوض من وضعية الجلوس وقضاء عدة دقائق في محاولة الوقوف بشكل مستقيم بشكل صحيح، يكون المرضى النموذجيون الذين يعانون من آلام أسفل الظهر في وضع أفضل عند الحركة ويكون وضعهم أسوأ عند البقاء في وضع واحد لفترات طويلة.

نصائح عند الجلوس فترات طويلة

إذا كنت تعاني من آلام أسفل الظهر، وخاصة إذا كنت تجلس على المكتب لعدة ساعات في اليوم، أو تقضي الكثير من الوقت جالساً بشكل عام، فحاول ممارسة هذه التمارين للمساعدة في السيطرة على الألم.

احصل على كرسي مريح: تم تصميم الكراسي المريحة بحيث يجلس المستخدمون في وضعية محايدة للعمود الفقري القطني، وهذا يمنع الإفراط في تمدد أربطة العمود الفقري ويمنع العضلات والأربطة من التعب في وقت مبكر.

انهض من مقعدك كل ساعة على الأقل: عندما تفعل ذلك، ضع يدك في أسفل ظهرك، وادفع وركيك للأمام وانحن للخلف قدر استطاعتك، كرر ذلك من 5 إلى عشر مرات لإعادة ضبط الانحناء الطبيعي لعمودك الفقري.

حاول ممارسة تمارين تقوية بسيطة: جرب تمارين مثل تمرين البلانك ، ممارسة هذه التمارين مرة واحدة على الأقل يوميًا لتقوية عضلاتك يمكن أن يكون بمثابة إجراء وقائي.

اشترى وسادة أسفل الظهر: إذا لم تتمكن من الحصول على كرسي مريح، فهذا بديل رائع وأقل تكلفة.

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