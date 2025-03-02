أمير منطقة نجران يطّلع على أعمال مبادرة “أجر وعافية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اطَّلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على أعمال مبادرة “أجر وعافية”، التي ينظمها فرع وزارة الصحة بنجران، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران مشعل بن سالم العتيبي، ومدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.

وتهدف المبادرة إلى توعية المرضى من خلال زيارتهم، والإجابة على استفساراتهم، إضافةً إلى رفع وعي المجتمع حول أحكام المرض.

وثمَّن سمو أمير منطقة نجران الشراكات المجتمعية، التي تسهم في استمرارية التعاون بين الإدارات الحكومية في نجران التي تعود بالنفع على خدمة أهالي المنطقة.

كما اطَّلع سموه على خطة للأعمال الرقابية والبرامج الصحية، التي سينفذها ﻓﺮع وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﺠران خلال شهر رمضان المبارك.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط