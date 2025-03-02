شكرا لقرائتكم خبر عن حساسية الغبار.. كيفية علاجها وطرق الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

حساسية الغبار هي أحد أنواع الحساسية التي تثار بسبب مسببات معينة. وفقًا لتقرير نشره في موقع كليفلاند كلينك الطبي، المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن حساسية الغبار أو عث الغبار، كما يقال عنها، عبارة عن تفاعل مع جهاز المناعة من البروتينات الموجودة في الغبار. ولها الكثير من العلامات والأعراض، التي تعتبر رد فعل تحسسي لشم الأتربة.

تعيش عث الغبار على المفارش والمراتب والستائر والمفروشات والسجاد، ويعتبرها البعض من المضرات مثل البكتيريا والفيروسات.

كل المرضى المصابين بمشكلات تنفسية مثل حمى القش والربو والتهاب الأنف التحسسي ومرضى الأكزيما ومرضى الحساسية بشكل عام، ومن لديهم احتمالية وراثية لهذه المشكلة.

أعراض حساسية عث الغباريعاني المتحسس من الغبار من السعال وحكة في الأنف والحلق والفم، كذلك قد يعاني من سيلان في الأنف والعطس المتكرر مع السعال المتكرر أيضًا. كما قد يعاني من صعوبات في التنفس وصفير في الصدر.

الأكثر تحسسًا تجاه حساسية الغبار





طرق تشخيص الحساسيةهذا النوع من الحساسية يمكن إجراء بعض الاختبارات للكشف عن مثل اختبارات الدم وسحب كمية صغيرة من الدم من الوريد، والتي تحلل معمليًا. فضلاً عن طريقة أخرى تتمثل في اختبار وخز الجلد، الذي يستخدمه بعض أطباء الحساسية للكشف عن الحساسية.

علاج حساسية عث الغبارمن خلال مجموعة من الأدوية التي يحددها الطبيب وحده وفقًا للحالة، منها مضادات الهيستامين وبخاخات الأنف أيضًا المضادة للهيستامين مع تقليل أعراض الحساسية من خلال مزيلات الاحتقان وحقن الحساسية في بعض الحالات، مثل العلاج المناعي، فضلاً عن قطرات الحساسية.

طرق الوقاية - اغسل أغطية السرير والمفارش والستائر باستمرار على درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية. - اغسل ملابسك جيدًا على نفس درجة الحرارة ولمدة 30 دقيقة.

مدة استمرار الحساسيةقد تستمر لعدة أيام حال التعرض للمؤثرات والمهيجات، ولكنها تختفي بالابتعاد عن مسبب الحساسية.

- قلل من نسب الرطوبة في المنزل، يمكن لمكيفات الهواء أن تقلل من هذه النوعية من الرطوبة.

- نظف السجاد والأسطح بالمكنسة الكهربائية بشكل منتظم.