شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مرض مزمن.. أفضل سحور لمرضى السكر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

بدأ شهر رمضان المبارك ، وللصيام في رمضان فوائد عديدة حيث يمنح الجهاز الهضمي الراحة التي يحتاجها بشدة، ويمنع الاضطرابات الأيضية ويزيل السموم من الجسم، مما يساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

ومع ذلك، يجب على مرضى السكر، إذا صاموا في رمضان، أن يحرصوا على إدخال التغييرات الغذائية ونمط الحياة اللازمة لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم وخطر حدوث مضاعفات، لأن نقص السكر في الدم هو أحد المخاطر الصحية التي قد يشكلها الصيام بدون طعام وماء على الفرد المصاب بالسكر.

وفقا لتقرير موقع " hindustantimes"، من المهم أن يشتمل النظام الغذائي لمرضى السكر على جميع مجموعات الطعام وأن يكون متوازنًا أثناء السحور والإفطار، ومن المهم أيضًا الحرص على شرب الماء أثناء ساعات الإفطار لضمان عمل جميع وظائف الجسم بشكل جيد، وإذا شعرت بعلامات مثل الدوخة أو عدم وضوح الرؤية أو عدم انتظام ضربات القلب، فيجب عليك الإفطار فورًا واستشارة طبيبك.

أفضل الأطعمة في وجبة السحور

من المهم تناول وجبة متوازنة قبل الفجر للحفاظ على مستويات الطاقة لديك طوال اليوم، ومن الخيارات الجيدة منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الزبادي والفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة مثل الأرز والخبز المصنوع من القمح الكامل.

نصائح لإدارة مرض السكر أثناء صيام رمضان

تأكد من فحص مستويات السكر في الدم بانتظام، فهذا يساعد على تجنب المشاكل.

انتبه إلى العلامات التي قد تظهر عليك مثل الشعور بالدوار أو عدم وضوح الرؤية أو عدم انتظام ضربات القلب، وإذا ظهرت عليك أي أعراض، فتوقف عن الصيام على الفور.

حافظ على رطوبة جسدك بشرب الماء أثناء السحور والإفطار، اشرب 8-10 أكواب من الماء إجمالاً.

كما يجب الحد من الوقت الذي تقضيه خارج المنزل، وخاصة في الأماكن الحارة، وحاول البقاء في الداخل قدر الإمكان.

لا تفرط في تناول الطعام عند الإفطار، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

حافظ على نشاطك من خلال تضمين التمارين الرياضية المعتدلة في روتينك اليومي، ابحث عن التمارين التي تناسبك بشكل أفضل، ولكن تجنب التمارين الشاقة.

تحدث إلى الطبيب حول الصيام ، فقد تحتاج إلى تغيير الأدوية أو العلاج خلال شهر رمضان.