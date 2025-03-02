شكرا لقرائتكم خبر عن رطب على نفسك.. فواكه تناولها لتجنب العطش في الصيام والان مع تفاصيل الخبر

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يساعد الترطيب الجيد على تحمل ساعات الصيام دون الشعور بالعطش، ويمكن لتناول مجموعة من الفاكهة أن تمنحنا الترطيب اللازم للجسم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كما أن تناول الفواكه ذات المحتوى العالي من الماء يعد طريقة رائعة لتجديد مستويات السوائل في الجسم، والعديد من الفواكه ليست لذيذة فحسب، بل إنها أيضًا مرطبة بشكل لا يصدق، وتوفر فائدة إضافية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

الفراولة

لا تحتوي الفراولة على النكهة فحسب، بل تحتوي أيضًا على نسبة 91% من الماء، مما يجعلها فاكهة مرطبة بشكل لا يصدق، والفراولة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي والمنجنيز ويمكن أن تساعد في تعزيز المناعة وتحسين صحة الجلد ودعم صحة القلب، وسواء تم تناولها طازجة أو ممزوجة بالعصائر أو مضافة إلى سلطات الفاكهة، توفر الفراولة الترطيب والتغذية.

البرتقال

يشتهر البرتقال بمحتواه من فيتامين سي، ولكنه أيضًا مرطب بشكل لا يصدق، حيث يحتوي على حوالي 86٪ من الماء، بالإضافة إلى فيتامين سي، يوفر البرتقال البوتاسيوم والألياف، وهي مفيدة لصحة القلب والهضم، ويعد عصير البرتقال الطازج أو مجرد الاستمتاع بالشرائح طريقة رائعة للترطيب.

التفاح

يحتوي التفاح على حوالي 85٪ من الماء وهو فاكهة سهلة ومريحة لتناولها كوجبة خفيفة للترطيب، وبالإضافة إلى محتواه المائي، يوفر التفاح الألياف، وخاصة الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم الهضم، كما يساهم التفاح، الغنى بمضادات الأكسدة، في دعم صحة القلب وقد يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم.

الكيوي

الكيوي فاكهة صغيرة ولكنها قوية تحتوي على حوالي 83٪ من محتوى الماء، إنها ليست فاكهة مرطبة فحسب، بل توفر أيضًا جرعة كبيرة من فيتامين سي وفيتامين ك والبوتاسيوم، والكيوي غنية بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية، مما تعزز الهضم الصحي، وتحسن صحة الجلد، وتعزز جهاز المناعة.