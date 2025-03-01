شكرا لقرائتكم خبر عن ما تقلديش شفاعات فى شباب امرأة.. أضرار السجائر الإلكترونية على صحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد موسم دراما رمضان عرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON، وهو العمل الذي كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك فى بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

وتلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أضرار السجائر الإلكترونية على صحة النساء

ظهرت فى برومو المسلسل الفنانة غادة عبد الرازق "شفاعات"، تدخن السيجارة الإلكترونية، والتى تهدد صحة النساء بشكل خاص بالكثير من الأضرار الصحية والتى من بينها:

أضرار السجائر الإلكترونية على صحة النساء كثيرة ومتعددة، فقد أظهرت دراسة وفقًا لتقرير نشر في موقع womensmentalhealth أن أكثر من 40% من المشاركين في الدراسة يعتقدون أن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من السجائر التقليدية، إلا أنها على العكس تمامًا تحتوي على العديد من المخاطر خاصة في مراحل الحمل والرضاعة.

من مخاطر السجائر الإلكترونية:

- تزيد من فرص ولادة جنين ميت

- تزيد من فرص الولادة المبكرة

- تزيد من فرص انخفاض الوزن اثناء الولادة

فيما ذكر تقرير آخر نشره في موقع cdc، أن السجائر الإلكترونية لها الكثير من المخاطر الصحية، ومنها:

- بها مواد مسببة للأدمان وخطيرة تعظم من الأضرار بصحة النساء الحوامل والأجنة.

- رذاذ السجائر الإلكترونيه يحتوي على مواد ضارة قد تسبب السرطان.

- جسيمات الصغيرة يمكن أن تسبب سمية شديدة للأجنة وتزيد خطر الاصابة بالأمراض لدى المرأة بشكل عام، خاصة الحوامل.

- السيجارة الإلكترونية تسبب التسمم وتسبب الإضرار بالجلد والعينين

- تسبب الإضرار بالدماغ

- تتسبب في الإضرار بالصحة للفتيات خلال فترة المراهقة بشكل خاص

- السجائر الإلكترونية بها جزيئات صغيرة تسبب الإضرار بالرئتين

- تسبب السجائر الإلكترونية تدهور الدماغ خاصة لدى المراهقين.