شكرا لقرائتكم خبر عن لمة بيت العيلة في كامل العدد 3.. إزاي التواصل مع عيلتك بتحسن نفسيتك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل كامل العدد 3، والذي يعرض على قناة "ON"، استعراض مرحلة جديدة في حياة أسرة أحمد "الفنان شريف سلامة"، والتي عبر عنها بتعليقه لافتة أمام منزلهم الجديد مكتوب عليها "بيت العيلة"، والتي نالت إعجاب زوجته ليلى "الفنانة دينا الشربيني".

ويظهر الاستقرار في الأسرة، بمشاهد متنوعة .كامل العدد 3، بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، إنجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

في الأسر متعددة الأفراد المتعاونة التي تقسم المهام فيما بينها، مسل أبطال المسلسل، لا مجال للملل فيها ، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع verywellmind موضحا فهناك بعض الفوائد من كون التعاون والتواصل داخل العائلة أمرا بديهيا، ومن أسلوبها، حيث يخلق الكثير من الفوائد التي تعود على الطفل الناشئ فيها ومنها:

تخلق أطفالا أكثر قدرة على التواصل مع الآخرين ومع أقرانهم

تعزز القدرة لدى الأطفال على التعاون والتكاتف تجاه أي موقف، تعزز فيهم روح الجماعة

يستمد الطفل ثقته بنفسه من العائلة التي تتعاون معا

تمكن الطفل من حل النزاعات وتسوية المشكلات والتفاوض الجيد

تجعل الطفل قادر على الاعتماد على نفسه وتوزيع المهام بين أفراد الأسرة

المرونة حيث تخلق جو من المرونة في التعامل والقدرة على مواجهة مشكلات الحياة

المرح والسعادة والفرحة لكثرة المواقف اليومية المتكررة بين العائلة وأفرادها

الدعم الأسرى، العائلة المتعاونة المتفهمة تمثل أكبر داعم في الحياة للطفل

تدعيم فرص الشعور بالذات بشكل كبير.

استراتيجيات جيدة للتعامل مع الأطفال في العائلات الكبيرة المتعاونة

الحفاظ على روتين ثابت للطفل لضمان استقراره

تعيين المهام لكل فرد في الأسرة للاكتفاء الذاتي

التخطيط للأنشطة العائلية معًا

التواصل بين الحين والآخر بشكل فردى مع الطفل

عقد الاجتماعات العائلية، تعزز من روح العائلة

تعزيز الحوار المفتوح لتعزيز الثقة بالنفس

تشجيع التعاون بين كل أفراد الأسرة

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