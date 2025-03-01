شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد الشمس".. أسباب تدفع الشباب للارتباط بالمرأة الأكبر سنًا والان مع تفاصيل الخبر

تطرقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ولاد الشمس، بطولة أحمد مالك و طه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، إلى علاقة الحب التي تجمع بين أحمد مالك "ولعة" وبين فرح يوسف، والتي تكبره سنا.

وخلال أحدات الحلقة التقى أحمد مالك بفرح يوسف، وأخبرها بأنه يريد الزواج منها، ولكنها أخبرته أن الأمر صعبًا بسبب أن لديها ابن، ثم عادت ووافقت على طلبه شرط أن يترك دار الأيتام، ولكنه رفض وأخبرها بأنه من المستحيل التخلي عن الأطفال وأنهم امانة فى رقبته هو و"مفتاح" طه دسوقي.

وبالعادة كان يتم الربط بين فكرة وقوع الشاب في حب سيدة أكبر منه عمرا، وبين عقدة أوديب، وهى الحالة النفسية التي أطلق عليها الطبيب النفسى سيجموند فرويد، هذا الاسم نسبة إلى مسرحية أوديب ملكا لسوفوكليس، وتشير إلى التعلق الزائد بالأم.

أسباب تدفع الرجل إلى الدخول في علاقة عاطفية مع امرأة أكبر منه سنًا

ووفقًا لموقع "Very well mind" أن تلك العلاقة في العادة قد لا يكون مرحب بها إجتماعيا، لكن فى أحيان أخرى يمكن أن تكون علاقة ناجحة، وتوجد عدد من الأسباب التي يمكن أن تجعل الرجل ينجذب لإمرأة أكبر منه سنا، على رأسها:

دعم لشعور الـ"أنا" عند الرجل

جذب انتباه امرأة ناضجة، خاصة إن كانت شخصية قوية، يمكن أن يكون بمثابة مصدر فخر لرجل أصغر منها عمرا، ويعزز شعور الـ"أنا" لديه وأهميته تجاه نفسه.

عدم الاهتمام بالأطفال

قد يكون الإرتباط بإمرأة تكبر الشخص بفارق عمرى كبير، يرجع لعدم رغبته بإنجاب الأطفال وتربيتهم، مما يجعله هو الأولوية في حياتها.

التعلم من تجاربها

تتمتع النساء الأكبر سنًا بخبرة عمل وحياة أكبر من نظيراتهن الأصغر سنًا، وهو ما قد يكون عامل جذب لدى البعض للتعلم من التجارب الحياتية لشريكته.

التخفيف من حدة المسئولية

بالعادة يتولى الرجال مسؤولية رب الأسرة في العلاقات، لكن قد تكون المرأة الأكبر سنا ليها ثقة كبيرة في النفس ومستقلة ماديا، مما قد يجعل لها دور مسئول أكبر في تلم العلاقة.

هل يمكن أن تنجح تلك العلاقة؟

الفارق العمرى الكبير لا يعنى بالضرورى فشل تلك العلاقة، بشرط أن تكون مبنية من الأساس على أسس صحية يراعى فيها الطرفين بعضهما البعض، ويوجد عدد من النقاط التي يمكن أن تساهم في نجاح تلك العلاقة، وهى:

- التواصل المفتوح والصادق بين الطرفين

- الحفاظ على الاحترام المتبادل بينهام

- التأكد من تقدير الشخص الآخر

- قضاء وقت جيد معا لتعزيزالشعور بالسعادة

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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