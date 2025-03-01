شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على فطارك.. شوربة الخضراوات مليئة بعناصر غذائية ممتدة بعد الصيام والان مع تفاصيل الخبر

شوربة الخضروات تعتبر من الأطباق الأساسية على مائدة رمضان، فهو طبق غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي كان يفتقدها الصائم خلال ساعات الصيام.

وحول ذلك قدمت الدكتور ليندا جاد الحق استشاري التغذية في كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة أبرز الفوائد الصحية لتناول شوربة الخضروات في رمضان، ومنها:

1. تعويض السوائل

تساعد في تعويض السوائل التي فقدها الجسم خلال الصيام، مما يمنع الجفاف ويحافظ على ترطيب الجسم.

2. تحضير المعدة للطعام

كونها خفيفة وسهلة الهضم، تهيئ المعدة لاستقبال الوجبة الرئيسية دون التسبب في مشاكل هضمية.

3. غنية بالعناصر الغذائية

تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات (A، C، K) التي تعزز المناعة وتدعم صحة الجسم.

4. تحسين الهضم

الألياف الموجودة في الخضروات تساعد على تحسين الهضم ومنع الإمساك الذي قد يصاحب الصيام.

5. تمنح الشعور بالشبع

تعطي إحساسًا بالشبع دون التسبب في امتلاء المعدة، مما يساعد في التحكم في كميات الطعام المستهلكة خلال الإفطار.

ولذلك، ينصح بتناول شوربة الخضروات في بداية الإفطار لما لها من فوائد صحية مهمة تساعد في صيام صحي ومتوازن.