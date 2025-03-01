بشرى سارة لأصحاب “الكرش”: قد يحسّن صحة الدماغ!

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لا شك في أن فقدان الدهون الموجودة في منطقة الخصر -الكرش- يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه المرء عند محاولة الوصول إلى الشكل المثالي، لكن دراسة جديدة قد تغير هذا التفكير تماماً.

فقد أفادت النتائج بأن الدهون الحشوية التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية قد تؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة الدماغ، وفقاً لمجلة “GeroScience”.

كما تابعت الدراسة التي أُجريت من قبل باحثين في جامعة توهو اليابانية، أن دهون البطن قد تكون مفيدة للدماغ بشكل معتدل.

وتابعت أن الدهون الحشوية تنتج بروتينًا يسمى CX3CL1، وهو ذاته الذي يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من بروتين BDNF، كما يعتبر أساسيا للذاكرة والتعلم وتنظيم المزاج.

الاعتدال

يذكر أن الدهو ن الزائدة في البطن تعتبر خطيرة رغم النتائج السابقة، إذ إنها تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

ويبقى الاعتدال في دهون البطن أمراً مهماً لصحة الدماغ.