شكرا لقرائتكم خبر عن "أثينا".. إزاى توعى أولادك بمخاطر "الدارك ويب" والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مسلسل "أثينا" الذى تخوض به النجمة ريهام حجاج السباق الرمضانى، جرائم "الدارك ويب" ، حيث تجسد دور صحفية تسعى لكشف خبايا جرائم ذلك الجانب الخفى من شبكة الإنترنت.

يعد "الدارك ويب" أو الإنترنت المظلم، من أكثر الجوانب غموضا وإثارة للخوف بشبكة الإنترنت، كما أنه يعد مسئولا عن عدد من الجرائم خلال السنوات الأخيرة، بينها بعض حالات الانتحار المعلنة بين الشباب والمراهقين.

ويطلق لفظ الـ"دارك ويب" على جزء من شبكة الإنترنت، لا يمكن الوصول إليه عبر محركات البحث التقليدية، ويستخدم بشكل أساسي لأنشطة غير قانونية وأخلاقية، مثل بيع المخدرات والأسلحة، والترويج للتطرف والإرهاب والقتل.

العلاقة بين "الدارك ويب" وحالات الانتحار بين المراهقين والشباب

ونشرت جريدة الإندبندنت خبر إنشاء والدى المراهق "كريستوفوروس نيكولاو"، مؤسسة خيرية لتوعية الشباب والمراهقين بمخاطر الدارك ويب، وذلك بعد الوفاة المأساوية لابنهما، والذى أقدم على الانتحار، مارس 2022، بعد 50 يوما فقط من فتحه لرابط ظهر له أثناء لعبه أحد الألعاب الإلكترونية، أوهمه بإعطائه رصيد مجانى داخل اللعبة عند الضغط على الرابط، وإدخال بياناته الشخصية، مثل اسمه وعنوانه ورقم هاتفه وجواز سفره، وهو الفخ الذى وقع فيه نيكولاو.

وبحسب الجريدة، فإن نيكولاو بدأ بتلقى رسائل من شخص مجهول تتضمن مجموعة من التحديات التي يجب عليه تنفيذها، بدأت بأفكار بسيطة ومضحكة، مثل تناول طبق من الحبوب في فترة زمنية محددة أو الركض للخلف على الدرج، لكنها تحولت لاحقا إلى تحديات أكثر شرا مثل المنع من النوم والإجبار على مشاهدة أفلام رعب مرعبة طوال الليل.

ومع تواصل تلك التحديات لمدة 50 يوما، والتهديد بقتل عائلته إذا رفض تنفيذها، اضطر نيكولاو للاإنتحار بسبب الضغط النفسى الواقع عليه، ولاحقا اكتشف والده تلك الرسائل، وبسبب عدم توصلهم للجانى، قرر والدا نيكولا إنشاء مؤسسة خيرية لإبعاد الشباب والمراهقين عن مخاطر الدارك ويب.

تحذيرات أمريكية وكندية من مجموعات عنيفة على الدارك ويب

ووفقا لموقع "cbc" الكندى، أطلقت السلطات الأمريكية والكندية، العام الماضى، من مجموعة على شبكة الإنترنت، وتحديدا الدارك ويب، تدعى المجموعة 764، تدفع الأطفال والمراهقين لتصوير مقاطع مباشرة وهو يقومون بإيذاء أنفسهم، خاصة بعد إبلاغ والد فتاة مراهقة تبلغ من العمر 15 عام، بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، الإنتحار بعد تلقيها مجموعة من الرسائل التي تدفعها لإيذاء نفسها.

ورغم أن الفتاة، التي لم يتم ذكر إسمها حفاظا على خصوصيتها، تم إنقاذها من الموت، إلأ أن والدها إكتشف الرسائل العنيفة المرسلة إليها على تليفونها المحمول، من شخص ينتمى للمجموعة 764، ليتضح أن تلك المجموعة تستهدف الأطفال والمراهقين من سن 8 إلى 17 عام.

نصائح لوقاية الأطفال والمراهقين من مخاطر الدارك ويب

يعد الأطفال والمراهقين أكثر الفئات المستهدفة من الإنترنت المظلم، لذلك يوجد عدد من النصائح للتوعية من مخاطر الدارك ويب، منها:

1- التحدث معهم عن مفهوم الانترنت المظلم ومخاطره

2- التوعية بعدم فتح أي رابط مجهول أو مرسل من شخص لا نعرفه

3- وضع قواعد محددة لإستخدام شبكة الانترنت، مثل عدم الدخول لمواقع غير معروفة وتحديد فترة زمنية معينة لإستخدامه خلال اليوم

4- استخدام برامج الرقابة الأبوية لحماية الأطفال من الدخول على مواقع مجهولة أو خطرة

5- التواصل مع الطفل وطمأنته بحيث يتحدث مع والديه بصراحة ودون خوف، إذا تعرض لأى موقع أو محتوى غير ملائم على شبكة الانترنت

كيف يمكن وقاية الأطفال والمراهقين من التفكير في الإنتحار

بحسب موقع "Seattle children’s" أنه في بعض الأحيان، يصعب التمييز بين التغيرات التي تحدث في بالعادة مع تقدم الأطفال في السن والتغيرات التي تشكل علامات تحذيرية لمشاكل الصحة العقلية، إلا أنه يوجد عدد من العلامات التحذيرية التي تظهر أن الطفل في خطر، منها:

التحدث عن الانتحار

يقول أنه لا أمل في المستقبل

يظهر ألمًا عاطفيًا شديدًا أو ضائقة نفسية

يعاني من تغيرات جذرية في المزاج والسلوك، بما في ذلك الانخراط في سلوكيات إيذاء النفس

إذا قام طفل أو مراهق بأي من هذه الأشياء، عندها يجب سؤاله بشكل مباشر "هل تفكر في قتل نفسك"، إذا كانت إجابته نعم، عندها يوجد عدد من الخطوات التي يجب القيام بها لحمايته، وهى التحدث فورا إلى طبيب نفسى، وعدم ترك الطفل دون مراقبة، لأنه قد يقوم بإيذاء نفسه بأى لحظة، كذلك إزالة كافة الأشياء التي قد يستخدمها لإيذاء نفسه من حوله، مثل السكاكين وأقراص الدواء والمواد الكيميائية، وإخفائها في مكان يصعب عليه الوصول إليه.

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