شكرا لقرائتكم خبر عن خطة غذائية تجنبك الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام والان مع تفاصيل الخبر

ونحن في شهر رمضان الفضيل، وخلال ساعات الصيام قد تشعر بالعطش، هذا الشعور يمكن أن تتغلب عليه بمجموعة من النصائح والخطط الغذائية التي يضعها تقرير نشر في موقع هوسبيتال ماجازيينز.

أوضح التقرير أن الصائمين يلجأون بشكل كبير للمشروبات الباردة الرمضانية خلال ساعات الإفطار، مثل التمر والخروب وقمر الدين، وكلها مشروبات ذات سعرات حرارية عالية للغاية تعمل على إدرار البول وزيادة معدل السعرات الحرارية وزيادة السكر في الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالعطش أثناء الصيام. ولذا يجب استبدال الممارسات غير الصحية بأخرى صحية تجعل الجسم لا يشعر بالعطش.

نصائح وخطط غذائية للوقاية من العطش خلال ساعات الصيام

- استبدل المشروبات السكرية بمشروبات طبيعية طازجة مثل البرتقال والليمون والنعناع بالزنجبيل، التي تحتوي على كمية من الفيتامينات والمعادن ولا تزيد عن كوب واحد في الحصة.

- لا تضف السكر إلى المشروبات التي تتناولها.

- لا يمكنك تعويض المياه بأي مشروب آخر، لذا عليك بتناول لترين يوميًا من الماء، بدءًا من الإفطار وحتى السحور، موزعًا جيدًا على ساعات الإفطار.

- أخر وجبة السحور قدر الإمكان واجعلها وجبة خفيفة من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة حتى تبقى طويلاً في الأمعاء. وإذا أضفت إليها الفاكهة والخضراوات التي تحتوي على كميات جيدة من المياه، لن تشعر بالعطش في اليوم التالي.

- تحتوي الخضراوات والفاكهة على البوتاسيوم الذي يحفظ توازن المياه داخل خلايا الجسم، وبالتالي فهناك بعض الأطعمة من الخضراوات والفاكهة صحية للغاية، مثل المشمش المجفف والتمر والطماطم والبطاطس والفاصوليا البيضاء والموز، لتعزيز نسب البوتاسيوم لعملية التمثيل الغذائي.

- تناول الفاكهة المليئة بالفيتامينات والمياه، مثل البطيخ والبرتقال والعنب، باعتدال، ويمكنك أن تستبدلها عن حلوى رمضان السكرية المعروفة.

- ابتعد عن الأطعمة التي تخلصك من مياه الجسم، مثل المخللات والبهارات والتوابل، لأنها غنية بالصوديوم وتخلص الجسم من المياه.

- تجنب الأطعمة الحارة قدر الإمكان لعدم الشعور بالعطش أو الجوع أثناء الصيام.