شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي رايحة منه ومعاه شهادة معاملة أطفال.. متى يسقط الاضطراب مسئولية التصرف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض النجم محمد هنيدى السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"، والذي يظهر فيه بشخصية محام يستيقظ من غيبوبة استمرت لمدة 20 عاما، ويواجه الكثير من التغيرات المجتمعية، وذلك في إطار كوميدي.

هل هناك شهادة معاملة أطفال؟

محمد هنيدي في هذا الموسم يعود بقصة كوميدية لطيفة، يجسد شخصية عمل معاملة الأطفال نتيجة مرضه ومشكلته لفترة طويلة، وبعيدا عن عالم الشاشة الصغيرة، هل هناك بالفعل ما يسمى بشهادة معاملة الأطفال؟

أجاب عن التساؤل الدكتور أمجد العجرودي استشاري النفسية المجلس الإقليمي للصحة النفسية، خلال تصريحات خاصة ل" الخليج 365" مؤكدا على أن مثل تلك الشهادات وليست مسمى طبيا من الأساس.

اضطرابات نفسية وعقلية

وأضاف لكن هناك بعض الأشخاص الذين يتم الكشف عن اضطرابهم النفسي والعقلي وغياب الإدراك في لحظة من تلك اللحظات جعلهم قادرين على ارتكاب الجريمة دون تمييز.

الشك في شخص ارتكب جريمة تحت تأثير مرض نفسي أو عقلي

الشك في شخص ارتكب جريمة تحت تأثير مرض نفسي أو عقلي أمر تحسمه الكثير من الضوابط وتتحكم فيه الكثير من العوامل، يعرض حينها على الطب الشرعي لتشكل لجنة كاملة لتحديد مدى مسئوليته عن فعله وقت ارتكاب الجريمة أو الفعل، وليس بشكل عام كما يعتقد البعض.

الحالة العقلية أثناء ارتكاب الجريمة

الحالة العقلية أثناء توقيت الجريمة وارتكابها هو أهم ما يحدد ما إذا كان الشخص يعاني من علة عقلية أو نفسية تجعله غير قادر على التمييز وغير مسؤول عن فعله في ذلك الوقت، من عدمه.

الأمراض النفسية والعقلية

ليس هناك أمراض بعينها نفسية أو عقلية يمكن الجزم بأنها سبب في خروج الإنسان عن الوعي والقدرة على التمييز وارتكاب الجرائم تحت تأثيرها، فقد يعاني مريض الفصام على سبيل المثال من نوبة أو فقدان القدرة على الاستيعاب أثناء القيام بارتكاب الجريمة وفي لحظتها ولكن لا يمكن اعتبار جميع مرضى الفصام غير مؤهلين أو ساقطي الأهلية أو غير مميزين لافعالهم.

قياس التصرف

قياس التصرف كل فعل يقاس على حدة، هذه القاعدة أكدها الدكتور أمجد العجرودي، مؤكدا أن الفعل يقاس وقت ارتكاب الجريمة وليس قبله أو بعده، لذلك لا يمكن اعتبار أي مريض من الأمراض النفسية والعقلية معفى من المسئولية بشكل عام، بل إنه في الغالب يكون مسئولا عن تصرف ما وغير مسئول عن تصرف ما آخر.

تقارير الطب الشرعي

تحدد تقارير الطب الشرعي وفقا لضوابط قاسية ومحددة ما إذا كان هذا الشخص مسئول عن فعله وقت ارتكاب الجريمة أم غير مسئول بسبب مرضه، وأضاف أن أشعر هذه الأمراض، الاضطراب الضلالة البارانويا، الفصام، الهوس.

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