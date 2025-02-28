شكرا لقرائتكم خبر عن في رمضان.. إيه أنسب وقت صحيا لشرب القهوة والشاى بعد الفطار والان مع تفاصيل الخبر

خلال شهر رمضان تختلف العديد من العادات اليومية التي يقوم باتباعها البعض، فقبل رمضان ففى العادة يتناول الشخص كوبا من القهوة أو الشاي صباحا، ولكن في رمضان مع الصيام، متى يمكنك تناول هذه المشروبات؟.



أجابت عن هذا السؤال الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني، مؤكدة أنه يُفضل تأخير تناول القهوة والشاي بعد وجبة الإفطار بحوالي 1-2 ساعة على الأقل، وذلك حتى يتمكن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها بعد ساعات الصيام.



وقدمت استشاري السمنة والنحافة، أبرز الأسباب التي تجعلك تؤخر المشروبات الغنية بالكافيين، ومنها:

1. تجنب عسر الهضم

بعد الصيام، يحتاج الجهاز الهضمي للراحة لبدء عملية الهضم بهدوء، ويعد تناول القهوة أو الشاي مباشرة بعد الإفطار سببا في إعاقة وامتصاص بعض العناصر الغذائية، ولذا ينصح بتناولهم بعد الإفطار بساعتين.

2. امتصاص الحديد

الشاي والقهوة يحتويان على مركبات قد تقلل من امتصاص الحديد، لذا يُفضل تناولهما بعيدًا عن الوجبة، خاصة إذا كانت الوجبة غنية بالحديد مثل اللحوم والبقوليات والخضراوات الورقية.

3. تجنب الجفاف

الكافيين قد يزيد من إدرار البول، مما قد يُسبب فقدان السوائل في الجسم، ومن الأفضل التركيز على شرب الماء والسوائل المرطبة بعد الإفطار لتعويض الجسم عن الصيام.

ما هو أفضل الأوقات لتناول القهوة والشاي في رمضان؟

حددت استشاري السمنة والنحافة العديد من الأوقات المسموح بتناول القهوة والشاي خلالها بعد وجبة الإفطار، ومنها:

-بعد صلاة التراويح، حيث يُعتبر وقتًا مثاليًا للاستمتاع بالقهوة أو الشاي، حيث تكون المعدة قد هضمت جزءًا من الطعام.

-وقت السحور فيمكنك تناول الشاي أو القهوة بكميات معتدلة، لكن يُفضل تجنب الإفراط في الكافيين لتجنب العطش أثناء النهار.

