شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك بيصوم لأول مرة.. نصائح وممنوعات لازم تعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

عندما يصبح الطفل قادراً على الصوم، ولا يعاني أي مشكلة تمنعه منه، تحتار الأمهات في النظام الغذائي الصحي على مائدة الفطار والسحور في شهر رمضان الفضيل، فيما يمكن أن تقدمه لطفلها الصغير في أول سنين الصيام له.

صوم الأطفال

ذكر تقرير نشر في موقع riseandshine.childrensnational أن الطفل الصغير يمكن أن يبدأ الصيام وفقاً لعدة معايير، يمكن أن يبدأ في الصيام لفترات أطول أو الصيام مع وجبة خفيفة ممتعة، وذلك لشعوره بالاندماج ولارضائه في رغبته في الصوم مثل الكبار، دون الإضرار بصحته.

وأكد التقرير على أن الوالدين عليهما أن يفكروا في طبيعة صحة الطفل وما إذا كان يستطيع الصيام من عده ويقيمه قدرة الطفل على الصيام على أساس صحته ومستوى نشاطه وقدرته على تحمل الجوع وتكرار تناوله للطعام، فكل طفل يختلف عن الآخر.

وأكد التقرير على أن هناك الكثير من الخيارات الصحية التي يجب أن تحرص الأم على تقديمها لطفلها خلال وجبتي الفطار والسحور وما بينهما من وقت حتى يتمكن جسم الطفل من الترطيب والقوة.

وجبتا الإفطار والسحور للطفل

وجبتا الفطار والسحور يجب أن تكون غنية بالكثير من الأطعمة الصحية، خاصة الأطعمة الغنية بالألياف مثل حبوب القمح الكاملة ومصادر جيدة للبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون وزبدة الجوز والبيض ومنتجات الألبان، فضلاً عن البقوليات والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، ليبقى الطفل ممتلئاً لأطول فترة ممكنة.

تناول مجموعة من الأطعمة والمجموعات الغذائية الصحية مثل الفواكه والخضراوات، وتناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو.

نصائح ومحاذير يجب أخذها في الاعتبار:

- ينبغي على الأبوين تجنب تناول الأطفال الصائمين الأطعمة عالية نسب السكر، وذلك لأنها تزيد في رغبتهم في تناولها وتوفر القليل من التغذية.

- يجب الابتعاد أيضاً عن الأطعمة المالحة بشدة.

- تجنب ممارسة التمارين الرياضية عالية الكثافة.

- شرب الكثير من السوائل أثناء ساعات الفطار للبقاء رطبا قدر الإمكان.

- يجب على الطفل عدم الإفراط في تناول الطعام الغني بالسعرات الحرارية عند وجبتي الفطار والسحور حتى لا يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ.

- يجب تقسيم الوجبات على مدار الساعات بين الفطار والسحور.

- تجنب المشروبات الغازية والأطعمة الحارة والأطعمة المقلية.