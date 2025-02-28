شكرا لقرائتكم خبر عن هضم مريح وطاقة وعافية.. روتين صحى لرمضان فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور ابراهيم جمعة استشاري السمنة والنحافة في كلية طب أسيوط جدولًا صحيًا ومثاليًا للصيام في رمضان، يشمل وجبات الإفطار والسحور والوجبات الخفيفة والنصائح العامة للحفاظ على الطاقة والصحة طوال اليوم، ومنها:

وقت الإفطار (عند أذان المغرب): 1. بدء الإفطار:

3 تمرات مع كوب من الماء أو حليب دافئ، فالفائدة التي تحدث هي يعوّض الجسم عن نقص السكر ويهيّئ المعدة لاستقبال الطعام.

2. الشوربة:

اي نوع من الشوربة مثل شوربة خضار أو عدس أو شوربة دجاج، فهي تساعد على ترطيب الجسم وتزويده بالمعادن والفيتامينات.

3. السلطة:

مثل: سلطة خضراء (خيار، طماطم، خس، جزر) أو تبولة أو فتوش، او بنجر، غنية بالألياف وتساعد على الشعور بالشبع وتسهيل الهضم.

4. الطبق الرئيسي:

المكونات: بروتين (دجاج، لحم مشوي، سمك) + نشويات (أرز، برغل، بطاطس مشوية) + خضار مطهوة، فهي تزوّد الجسم بالبروتين والطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية.

5. المشروبات:

اختيار صحي هو عصير طبيعي غير محلى أو ماء أو مشروبات الأعشاب مثل النعناع أو البابونج.

بعد الإفطار بساعتين (وجبة خفيفة):

حفنة من المكسرات غير المملحة: لتمد الجسم بالدهون الصحية والطاقة.

أو زبادي بالفواكه يساعد على الهضم ويُبقي الجسم رطبًا.

أو قطعة صغير جدا من اي نوع حلوي خاصة برمضان.

وقت السحور (قبل الفجر): 1. الماء:

شرب كوبين من الماء لتجنب الجفاف أثناء النهار.

2. وجبة السحور:

بروتين: بيض مسلوق، جبن قليل الدسم، أو زبادي.

نشويات معقدة: خبز أسمر، شوفان، أو حبوب كاملة.

خضراوات: خيار، طماطم، أو خس للحفاظ على الترطيب.

فاكهة: مثل الموز لأنه يحتوي على البوتاسيوم ويقلل الشعور بالعطش.

3. المشروبات:

شاي الأعشاب أو الحليب الدافئ: لتجنب اضطرابات المعدة.

نصائح عامة لاحماية من التعرض لاي مشاكل صحية خلال شهر رمضان،ومنها:

شرب الماء بانتظام: بين الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب.

تجنب الأطعمة المالحة والمقلية: لتجنب العطش والانتفاخ.

الابتعاد عن الحلويات الثقيلة: يُفضل تناولها بكميات معتدلة بعد الإفطار بساعات.

النوم الجيد:

يساعد على استعادة الطاقة والحفاظ على صحة الجسم.

بعد الإفطار بساعة أو ساعتين مثل المشي.