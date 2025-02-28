شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب أن تعرفه عن أزمة الربو؟ والان مع تفاصيل الخبر

أزمة الربو هي نوبة صعبة يمر بها بعض المرضى، يجد فيها المريض صعوبة في التنفس بعمق ويشعر بضيق في الصدر، كما يتسارع تنفسه بشكل واضح. وتحدث هذه الأزمة نتيجة انسداد الشعب الهوائية وتقلص العضلات المحيطة بالشعب الهوائية، مما قد يسبب صعوبة في التنفس بشكل مريح، وذلك وفقا لتقرير نشر فى موقع acaai.

أسباب نوبة الربو

الأزمة الربوية قد تحدث نتيجة الكثير من الأسباب، وأهمها المهيجات التي تهيج الجهاز التنفسي، منها:

- وبر الحيوانات

- لقاح الأشجار

- روائح القوي والعطور

- الدخان

أسباب أخرى تتعلق بالأمراض، خصوصًا الحساسية، مثل:

- مشكلات الجهاز التنفسي العلوي

- التهابات الجيوب الأنفية

- التمارين الشاقة والاجهاد الحاد

- ظروف الطقس المختلفة والمتقلبة

أعراض نوبة الربو

أعراض نوبة الربو لها الكثير من الأشكال، تختلف في شدتها من شخص إلى آخر. عادة ما يشعر المريض بصعوبة في التنفس وصوت خشخشة في الصدر، وقد يشعر البعض بالصفير الصادر من الصدر، وقد يجد صعوبة في التنفس.

علاج نوبة الربو

علاج نوبة الربو على الدوام يكون وفقًا للأدوية المتاحة والبخاخات التي يصفها الطبيب المختص، والتي تعد أدوية التخفيف للنوبات الربوية السريعة. قد تشمل بخاخات وموسعات للشعب الهوائية وموسعات للشعب سريعة المفعول تعمل على استرخاء عضلات مجرى الهواء.

علامات تؤكد لك ضرورة الذهاب للطبيب مباشرة

- إذا لم تستجيب النوبة الربوية للبخاخات الموصوفة لك.

- إذا زاد السعال وضيق التنفس بشكل لا يطاق.

مسببات النوبة الربوية عند الأطفال بشكل خاص

لدى الأطفال الكثير من المحفزات التي تثير لديهم نوبة الربو، ومن أهم هذه المسببات:

- تزيد مع التهاب الرئتين.

- تزيد تزامنًا مع الإصابة بنزلات البرد الشائعة.

- تزيد مع استنشاق الدخان.

- التعرض لمسببات الحساسية، مثل وبر الحيوانات والغبار.

- التغيرات الحادة في الطقس والهواء البارد.

- الجري بقوة.

- البكاء الشديد أو الضحك الشديد قد يسبب نوبة ربويه.