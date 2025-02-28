شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح كيف يساعد النظام الغذائي فى تقليل مضاعفات متلازمة تكيس المبايض والان مع تفاصيل الخبر

يحدث متلازمة تكيس المبيض عندما يفشل المبيض في إطلاق بويضات ناضجة في الوقت المحدد، مما ينتج عنه زيادة في الأندروجينات أو الهرمونات الذكرية مثل التستوستيرون، ويسبب اختلالات هرمونية تؤثر على الدورة الشهرية، إذا تُركت دون رادع، فقد تؤدي إلى مرض السكري وأمراض القلب والعقم، وذلك وفقا لموقع indianexpress.

في حين أنه لا يوجد علاج لمتلازمة تكيس المبايض، فيمكن إدارتها من خلال التحكم في المحفزات مثل سوء التغذية والسمنة والإجهاد، ويؤكد الخبراء على تعديلات نمط الحياة والاستشارة والانضباط الفردي في خطط العلاج، حتى لا تشعر الشابات، اللاتي يعانين بالفعل من مشاكل وعي الجسم، بأنهن مريضات.

ويسلط التقرير الضوء على كيفية تأثير متلازمة تكيس المبايض سلبًا على صورة الجسم، حيث تعاني المريضات من فترات غير منتظمة وحب الشباب وشعر الوجه وزيادة الوزن، ولتحفيزهن، تسجل تأكيداتهن ورحلاتهن التحويلية.

فإن رؤية تقدمهن، من عدم الثقة إلى الفرح، يوفر دفعة نفسية، و على عكس مرضى السكري، الذين يعطون الأولوية للتغييرات الصحية، غالبًا ما يفتقر مرضى متلازمة تكيس المبايض إلى الدافع، و من خلال الجمع بين الأدوية وتغييرات نمط الحياة، وذلك لاستعادة السيطرة على صحتهم.

وكشفت دراسة التي شملت 300 امرأة أن متلازمة تكيس المبايض تؤثر بشكل غير متناسب على النساء الشابات المتعلمات جيدًا من خلفيات الطبقة المتوسطة العليا، و كان معظم المشاركين تحت سن 25 عامًا، وكان أكثر من نصفهم طلابًا.

وتقدر دراسة أخرى انتشار متلازمة تكيس المبايض بين النساء الهنديات بنسبة 3.7٪ إلى 41٪، حيث كان الخلل الهرموني عاملاً رئيسيًا، وكشفت الدراسة أن 79٪ من المشاركات يعانين من زيادة الوزن، وأن 77.1٪ ينتمين إلى الطبقة المتوسطة العليا، وأن جميعهن تقريبًا لديهن أنماط حياة سيئة، ويتناولن الوجبات السريعة، ويتجنبن ممارسة الرياضة، ويعانين من ضغوط عالية، وكان حوالي 80٪ يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

تشرح الدكتورة سوابنا ميسرا، مديرة قسم أمراض النساء والتوليد في فورتيس، موهالي، أنه في حين أن متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني، فإن أعراضها تتفاقم بسبب خيارات نمط الحياة السيئة والسمنة، فعندما ترتفع السمنة، يزيد هرمون التستوستيرون وينخفض هرمون البروجسترون، مما يؤدي إلى دورات غير منتظمة وأعراض أخرى.

دور النظام الغذائي

تؤكد الدكتورة فانيتا جين، رئيسة قسم أمراض النساء والتوليد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن التغذية ومتلازمة تكيس المبايض مرتبطان بشكل مباشر. "إن فقدان 5% فقط من وزن الجسم يمكن أن يخفف الأعراض بشكل كبير، وفي بعض الأحيان يقلل من الحاجة إلى الأدوية"، كما تقول.

وتؤكد أن وسائل منع الحمل الفموية، التي غالبًا ما يتم وصفها، ليست حلاً طويل الأمد؛ فالتغييرات في نمط الحياة أكثر فعالية.

عانت إحدى المريضات في منتصف العشرينيات من حب الشباب وتساقط الشعر وزيادة الوزن. وعلى الرغم من تناول حبوب منع الحمل والميتفورمين للسيطرة على نسبة السكر في الدم، إلا أنها لم تلاحظ أي تحسن. وبدلاً من تغيير الدواء، ركز الأطباء على الاستشارة، وتشجيع الحركة طوال اليوم، وترطيب الجسم بماء البنجر والخيار، وتناول وجبات غنية بالألياف مطبوخة في المنزل، واستبدال الحلويات بالفواكه، وتناول العشاء في وقت مبكر، وحضور المتابعات المنتظمة. بعد خسارة 25 كجم، تمكنت من التوقف عن تناول الدواء، مما يثبت أن الإدارة الشاملة تعمل.

تغييرات صغيرة

تبدأ بتعديلات غذائية صغيرة لمنع نوبات الجوع فنجعل فقدان الوزن أسهل من خلال دمج الخضراوات الموسمية والسلطات والبذور والمكسرات والبراعم والشاي الأخضر والحبوب الكاملة، و نستخدم أيضًا تقنيات التصور، ونستبدل الرغبة الشديدة في الشوكولاتة بصور الجزر أو التمر. يكتب المرضى تأكيدات مثل "أنا سعيد أثناء تناول هذه الجزر.

وجدت دراسة أجراها قسم الطب المجتمعي وكلية الصحة العامة في PGI أن نقص النظام الغذائي كان عامل الخطر الرئيسي لمتلازمة تكيس المبايض بين الفتيات في سن 12-19 عامًا، تليها أنماط الحياة غير الصحية والافتقار إلى الوعي، كانت الفتيات المراهقات معرضات للخطر بشكل خاص، حيث يعانين من اضطرابات الدورة الشهرية ومشاكل تجميلية مثل شعر الوجه بسبب السمنة.

وعن نهج متعدد التخصصات بدلاً من الاعتماد فقط على الأدوية، ولقد ركزنا على التحكم في الحصص وتجنب الأطعمة المصنعة وتناول المنتجات المحلية الموسمية. مع فقدان المرضى للوزن ورؤية تحسنات جمالية، أصبح دمج التمارين الرياضية أسهل.

وجبة إفطار متوازنة: الخطوة الأولى

تلاحظ الدكتورة نانسي ساهني، رئيسة قسم التغذية في معهد بريتش جنرال إلكتريك، أن العديد من الشابات يعتمدن على الأطعمة المصنعة والمعدلة وراثيًا والتي تحتوي على نسبة عالية من المواد الحافظة، وبالنسبة للعديد منهن، فإن وجبة الإفطار المنزلية تعد من أهم الحيل الهامة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من متلازمة تكيس المبيض.