شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تصوم بصحة ونشاط.. أطعمة بلاش منها على السحور والان مع تفاصيل الخبر

وجبة السحور مهمة خلال شهر رمضان، لأنها تساعدنا علي تحمل العطش والجوع في اليوم التالي خلال ساعات الصيام، وهناك بعض الأطعمة التي ينصح بهدم تناولها في السحور، فمن الأفضل تجنبها لأنها قد تسبب العطش أو الشعور بالجوع بسرعة أو تؤثر سلبًا على الهضم والطاقة خلال الصيام.

وقدمها الدكتور وليد الصايغ استشاري التغذية في قصر العيني، بعض الأطعمة الممنوعة على السحور:

1. الأطعمة المالحة:

مثل المخللات، والزيتون المملح، والجبن المالح، والرقائق المملحة، لأنها تزيد من العطش.

2. الأطعمة المقلية والدسمة:

مثل البطاطس المقلية، والسمبوسة المقلية، والأطعمة السريعة، حيث تسبب ثقلًا في المعدة وقد تؤدي إلى الحموضة.

3. الحلويات والسكريات:

مثل الكنافة، والبسبوسة، والحلويات الجاهزة، لأنها تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر بالدم يتبعه هبوطا سريعا، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع والتعب أثناء النهار.

4. الكربوهيدرات البسيطة:

مثل الخبز الأبيض، والمعجنات، والأرز الأبيض، لأنها تهضم بسرعة وتتركك جائعًا بسرعة.

5. المشروبات التي تحتوي على الكافيين:

مثل القهوة، والشاي الثقيل، والمشروبات الغازية، حيث تعمل كمدرات للبول وتزيد من فقدان السوائل من الجسم.

6. الأطعمة الحارة:

قد تسبب اضطرابات في المعدة وعطشًا شديدًا.

7. الأطعمة المصنعة:

مثل اللحوم المصنعة (السجق، اللانشون)، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح والمواد الحافظة.

وللحصول على سحور صحي، يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات مثل الشوفان، والزبادي، والبيض، والفواكه، والخضراوات، والخبز الأسمر للحفاظ على الشعور بالشبع والطاقة لفترة أطول.