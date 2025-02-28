شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام مش كسل.. 7 نصائح للتخلص من وجع الجسم والخمول في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قد تشعر ببعض الكسل والخمول مع بعض الألم الجسمي وانخفاض الطاقة والشعور بالضعف العام خلال ساعات الصيام. ونحن في شهر رمضان الفضيل، يمكننا رفع الطاقة والقوة وتحسين الأداء الجسدي اليومي حتى مع الصيام والامتناع عن الطعام والشراب. هذا ما أكدته تقارير نشرت في موقع كليفلاند كلينك الطبي، المعني بالصحة العامة والأمراض.

لتجنب الكسل والخمول فى نهار رمضان ..نصائح هامة

وأوضح التقرير مجموعة من النصائح البسيطة التي تجعلك في حالة نشاط وقوة وطاقة خلال ساعات النهار:

1. اختر سحوراً صحيًا: السحور وجبة أساسية يجب أن تكون متوازنة لتحسين كفاءة الهضم والقوة العامة للجسم والتخلص من الخمول أثناء فترات الصيام. لذلك، يجب تناول مزيج من البروتينات والدهون الصحية والفواكه والخضراوات التي تمد الجسم بالطاقة، مع تجنب الأطعمة المالحة والمقلية والتركيز على الأرز البني والخبز الكامل والجبن.

2. حافظ على مستويات النشاط الخفيف: عند تكيف جسمك مع الصيام في الأيام القليلة الأولى، يمكن أن تعاني من شعور بالخمول والكسل البسيط. لذلك، قم بممارسة بعض الأنشطة الخفيفة مثل المشي لمسافات قصيرة والتنفس بتمارين بسيطة تساعدك على تجديد نشاطك وشعورك بالقوة والنشاط بعيداً عن الكسل والخمول.

3. اضبط نومك وجدوله: اضبط ساعات نومك جيداً واحصل على قسط وافر من النوم وقسم أوقاتك بين الإفطار والصلاة والاجتماع مع العائلة والذهاب مبكراً للفراش لتعويض النوم أو تحديد قيلولة منتظمة وفقاً لجدولك.

4. حافظ على درجة حرارة المكان: درجة حرارة المكان الذي تعيش فيه يجب أن تكون متناسبة مع الطقس، فلا تكون شاعراً بالبرودة الحادة أو الحرارة الحادة وفقاً لدرجة الحرارة لديك، حتى لا تتسبب في اضطرابات وارتباكات وتنفس سريع وليتكيف جسمك سريعاً مع الصيام.

5. التجمعات مهمة لك: احرص على التجمع مع العائلة والأصدقاء، تجعلك تشعر بالامتنان والإيجابية والتفاعلات الإيجابية النفسية الجيدة، وتزيد من مستويات الطاقة والنشاط والتخلص من الخمول، وتعطيك دافع جيد.

6. البقاء رطبا في رمضان: البقاء رطب في شهر رمضان من أهم النصائح التي تعزز من نشاطك وقوتك وتخلصك من الكسل. فاشرب الكثير من المياه وابتعد عن تناول المشروبات الغازية وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين وتناول الفاكهة التي تحتوي على المياه بنسبة كبيرة مثل التفاح والعنب والخيار وكذلك الخضراوات.

7. اهتم بصحتك وتجنب الجفاف: قد تعاني من صداع والألم في الظهر وجفاف في العين إذا كنت تعاني من الجفاف العام وضعف الترطيب في رمضان. ولذلك، عليك الاهتمام وبشدة بالترطيب الشديد للجسم من خلال شرب المياه والكثير من الأطعمة التي تحتوي على المياه، فالجفاف يعزز شعورك بالتعب والدوار والضعف العام.