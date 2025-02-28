افتتاح مركز الرعاية الطبية العاجلة بأملج على مدار الساعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - افتتح محافظ أملج نايف المريخي اليوم، مركز الرعاية العاجلة في إطار جهود تعزيز الخدمات الطبية وتقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين والمقيمين, بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي بالإنابة الدكتور ماجد القحطاني ومدير مستشفى أملج العام الأخصائي أول أحمد علي سليمان.

وتجول محافظ أملج على أقسام المركز واستمع إلى شرح على ما يحتويه المركز من تجهيزات طبية بهدف تقديم رعاية صحية متميزة للحالات البسيطة غير الحرجة خارج قسم الطوارئ وبدون حجز مسبق للخدمة وذلك على مدار 24 ساعة, وسيخدم المواطنين والزوار ويوفر رعاية طبية مميزة لتقديم أفضل الخدمات من خلال عيادات طبية متكاملة.

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