شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لمشروب الزنجبيل والقرفة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير نشره موقع تايم أوف إنديا، أن الزنجبيل والقرفة كل منهما يحتوي على مضادات أكسدة صحية وعناصر غذائية أساسية تدعم كل ما يحتاجه الجسم من عناصر ومن عمليات حیویة، فما بالك إذا تم جمعهم ومزجهم في مشروب واحد؟!

فوائد المشروبات الصحية

المشروبات الصحية تتضاعف فوائدها إذا ما امتزجت معًا، خاصة القرفة والزنجبيل، فهي لها فوائد أساسية منها:

- تدعيم صحة الهضم

- تحسين نسب السكر في الدم

- المساعدة في التحكم في الوزن

- تعزيز المناعة العامة وتقوية الجسم ضد المرض

- تعزيز صحة القلب

فوائد القرفة

القرفة تساعد على تحسين نسب الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، فضلاً على أن إضافتها للزنجبيل تساعد على إبطاء تحلل الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي، لذلك فلابد من تناول القرفة لتعزيز مستويات السكر في الدم وتحسين مستويات الهيموجلوبين أو السكر التراكمي.

فوائد الزنجبيل

أما الزنجبيل فله فوائد عديدة منها أنه يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية تسمى جنجيرول التي تقاوم الالتهابات في الجسم وتعزز من سلامة الهضم، فضلاً على احتوائها على البوتاسيوم الصحي والهام، فضلاً على احتوائها على المعادن وفيتامين ب المعزز لصحة وسلامة الأعصاب، كذلك مضادات الأكسدة والمنجنيز بها تعزز بنسب السكر في الدم وتحسن من صحة القلب، وتعزز من عملية التمثيل الغذائي، وتدعم وظائف المناعة أيضًا.

فوائد شرب ماء الزنجبيل والقرفة معًا

تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتخفيف إنتاج اللعاب وبالتالي تحسين الصحة الهضمية والوقاية من الانتفاخ والغازات، إدارة الوزن بشكل مميز لأنها تعزز من عملية التبصيل الغذائي والتخلص من الدهون وحرقها، وبالتالي مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز مستويات السكر في الدم، تعزيز دفاعات الجسم ضد المرض نظرًا لأن بهما خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات والفطريات أيضًا، لهذا المشروب تأثيرات مضادة للغثيان والشعور بالرغبة في التقيؤ، فهو يقاوم شعور من لديهم دوار الحركة وغثيان الصباح.

طريقة تحضير المشروب

يمكنك إضافة الزنجبيل إلى القرفه إلى الماء الدافئ بشكل متساوي، ويمكن إضافة العسل للنكهة أو بدون وفقًا لرغبتك، يمكن إضافتها أيضًا للماء المغلي وتركها بضع دقائق وتناولها بعد ذلك.