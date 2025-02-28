شكرا لقرائتكم خبر عن السكر والتهاب الأعصاب.. كيف يتجنب المريض المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

التهاب الأعصاب هو أحد المضاعفات الشائعة لمرض السكري، ويحدث بسبب تأثير مستويات السكر المرتفعة في الدم على الأعصاب بمرور الوقت، ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بالألم، والوخز، والتنميل، أو حتى فقدان الإحساس خاصةً في الأطراف اليدين والقدمين.

وتحدث الخليج 365 مع الدكتورة منى ثابت أستاذ الباطنة والغدد الصماء في قصر العينى، والتي أوضحت العلاقة بين مرض السكر والتهاب الأعصاب.

أنواع التهاب الأعصاب المرتبط بالسكري 1. التهاب الأعصاب المحيطية

يصيب اليدين والقدمين.

الأعراض: تنميل، وخز، ألم، ضعف العضلات، صعوبة في التوازن.

2. التهاب الأعصاب الذاتية

يؤثر على الأعصاب التي تتحكم في الأعضاء الداخلية مثل القلب والجهاز الهضمي والمثانة.

الأعراض: مشاكل في الهضم، انخفاض ضغط الدم عند الوقوف، مشاكل في التحكم بالمثانة.

3. التهاب الأعصاب البؤري

يصيب عصبًا واحدًا أو مجموعة أعصاب معينة، وغالبًا ما يظهر فجأة.

الأعراض: ضعف أو ألم في مكان محدد، مثل العين أو الوجه أو الصدر أو البطن.

كيف يتجنب مريض السكري مضاعفات التهاب الأعصاب؟

أوضحت ثابت العديد من النصائح الهامة التي تساعد مرضي السكري في تجنب التعرض لمضاعفات التهاب الأعصاب، ومنها:

1. ضبط مستوى السكر في الدم

المراقبة المنتظمة قياس مستوى السكر بانتظام للحفاظ عليه في النطاق المستهدف (عادةً بين 80-130 ملغ/ديسيلتر قبل الوجبات وأقل من 180 ملغ/ديسيلتر بعد ساعتين من الوجبة).

الالتزام بالأدوية سواء كانت الأدوية الفموية أو الأنسولين وفقًا لتعليمات الطبيب.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف، قليل بالسكريات السريعة، ومتوازن في الكربوهيدرات.

ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي أو السباحة، حيث تساعد على تحسين تدفق الدم للأعصاب.

2. العناية بالقدمين

الفحص اليومي تفقد القدمين يوميًا للبحث عن جروح أو تقرحات أو تغيرات في الجلد.

ارتداء أحذية مريحة لتجنب الإصابات والجروح.

الحفاظ على نظافة القدمين وتجفيفهما جيدًا بعد الغسل.

استخدام الكريمات المرطبة لتجنب جفاف الجلد وتشققه.

3. تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية

فيتامين ب12 وب1 وب6: قد يساعد على دعم صحة الأعصاب.

حمض ألفا ليبويك أظهرت بعض الدراسات أنه قد يساعد في تقليل أعراض التهاب الأعصاب.

استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات لتجنب التفاعلات مع الأدوية الأخرى.

4. الإقلاع عن العادات الضارة

تجنب التدخين لأن النيكوتين يُضعف تدفق الدم إلى الأعصاب.

5. التحكم في الأمراض المصاحبة

مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، لأنهما يؤثران على تدفق الدم وصحة الأعصاب.