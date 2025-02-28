شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الأمراض التنفسية.. خطة صيام رمضان بأمان والان مع تفاصيل الخبر

الأمراض التنفسية، مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن والتهاب الشعب الهوائية قد تتطلب عناية خاصة خلال شهر رمضان لضمان الصيام بأمان والحفاظ على صحة الجهاز التنفسي.

وحول ذلك تحدث الخليج 365 مع الدكتور محمد يونس استشاري الصدر في القصر العيني، والذي قدم العديد من الفوائد المهمة لمرضى الجهاز التنفسي خلال شهر رمضان، ومنها:

أولًا: استشارة الطبيب قبل رمضان

لضبط جرعات الأدوية ومواعيدها بما يتناسب مع الصيام.

لتقييم الحالة الصحية وتحديد ما إذا كان الصيام آمنا لك.

ثانيًا: كيفية تناول الأدوية أثناء الصيام

1. البخاخات الموسعة للشعب الهوائية

يمكن استخدام البخاخات طويلة المفعول عند السحور والإفطار.

وإذا احتاج المريض إلى البخاخ الإسعافي (مثل السالبوتامول)، يُفضل استشارة الطبيب بشأن تأثيره على الصيام.

2. الأدوية الفموية

يُمكن تناول الكورتيزون أو مضادات الالتهاب أو أدوية الحساسية بين الإفطار والسحور وفقًا لتعليمات الطبيب.

3. أجهزة التبخير

يُفضل استخدامها في الحالات الضرورية فقط، وإذا كان ذلك ممكنًا، يُفضل استخدامها بعد الإفطار أو قبل السحور.

ثالثًا: نصائح غذائية لمرضى الأمراض التنفسية في رمضان

1. تجنب الأطعمة التي تزيد من إنتاج المخاط

مثل منتجات الألبان كاملة الدسم أو الأطعمة الدهنية والمقلية.

2. تقليل تناول الملح

لأن الصوديوم الزائد قد يؤدي إلى احتباس السوائل وصعوبة التنفس.

3. تناول الفواكه والخضراوات الطازجة

للحصول على الفيتامينات والمعادن التي تعزز المناعة وصحة الجهاز التنفسي.

4. شرب الكثير من الماء

بين الإفطار والسحور لترطيب الجسم وتخفيف المخاط في الجهاز التنفسي.

5. تجنب الوجبات الثقيلة والدسمة عند الإفطار

لأنها قد تسبب الحموضة وضيق التنفس.

رابعًا: تجنب المحفزات التي قد تؤدي إلى نوبات تنفسية

1. الابتعاد عن التدخين والأماكن المليئة بالدخان بما في ذلك التدخين السلبي أو الشيشة.

2. تجنب الروائح القوية مثل العطور القوية أو المنظفات الكيميائية.

3. الحفاظ على التهوية الجيدة للمنزل وتجنب الغبار والعوامل المسببة للحساسية.

4. تجنب ممارسة الرياضة الشديدة أثناء الصيام لمنع إجهاد الجهاز التنفسي.

خامسًا: متى يجب الإفطار فورًا؟

-إذا شعر المريض بضيق تنفس شديد أو صعوبة في التنفس.

-إذا احتاج إلى استخدام البخاخ الإسعافي بشكل متكرر.

-عند الشعور بالدوخة أو الإجهاد الشديد.

-إذا ظهرت أعراض مثل الزُرقة في الشفاه أو الوجه، وهي علامة على نقص الأكسجين.