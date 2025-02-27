مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ برنامج نور السعودية لمكافحة العمى في سريلانكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة 17 – 23 فبراير 2025م برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

وقام الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 4.723 مريضًا، وإجراء 434 عملية جراحية بالمياه البيضاء، وتوزيع 967 نظارة طبية.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول الشقيقة والصديقة.

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