شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "وتقابل حبيب".. كيف تتجنب الدخول بعلاقة "ريباوند" بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

بسبب المصاعب ومشاعر الحزن التي تنتاب طرفى العلاقة خلال تجربة الانفصال، سواء بعلاقة حب أو زواج، يحاول المنفصل الارتباط بشخص جديد بغرض عدم الاستغراق في الماضى واستئناف حياته، إلا أن التسرع في الدخول بعلاقة حب جديد يجعلها مجرد علاقة "ريباوند".

وتعد العلاقة الارتدادية أو الريباوند " rebound relationship"، بمثابة رد فعل يقوم به الشخص بعد فشل علاقته العاطفية، عن طريق التسرع في بدء علاقة جديدة قبل التخلص من آثار الانفصال عن العلاقة السابقة، وفى الأغلب يكون مصير العلاقة الجديدة مثل سابقتها، بل إنها تنتهى بشكل أسرع.

ومن وحى مسلسل "وتقابل حبيب"، الذى تخوض به النجمة ياسمين عبد العزيز، السباق الرمضانى، وتجسد فيه دور سيدة تنفصل عن زوجها بعد زواجه عليها سرا ثم تبدأ فى علاقة حب شائكة مع شقيق طليقها، يوجد عدد من العلامات التي تميز العلاقة "الريباوند".

أسباب دخول الشخص المنفصل حديثا في علاقة "ريباوند"

وبحسب موقع "Very well mind"، يوجد عدد من الأسباب التي تدفع الأشخاص حديثى الانفصال إلى البحث عن علاقات تعويضية، أهمها

التغلب على الانفصال

يمكن أن يكون الانفصال مؤلمًا وصعبًا للغاية، وقد تكون الفترة التي تلي الانفصال فترة من الارتباك الشديد والوحدة وانعدام الأمان، لذلك قد يسعى الشخص الذي يعاني من هذه المشاعر إلى الحصول على الرفقة والتشتيت من خلال علاقة جديدة.

استعادة القدرة على التواصل مع الأخريين

قد يسعى الشخص إلى علاقة ارتدادية للبدء في التواصل مع الآخرين ، والشعور بالحماس تجاه الحياة مرة أخرى بعد الانفصال الصعب.

علامات تؤكد لك أنك داخل علاقة "ريباوند"

يوجد عدد من العلامات التي تميز العلاقات الإرتدادية "الريباوند"، أهمها

عدم مرور فترة قصيرة على فشل العلاقة السابقة

دخول الشخص في علاقة حب جديدة بعد مرور فترة قصيرة من فشل علاقته السابقة، تعد أبرز علامات التي تميز العلاقة "الريباوند".

المقارنات مع الحبيب السابق

المقارنة باستمرار بين الحبيب السابق والحالى، حتى لو بشكل إيجابى، يدل على أنه ما زال يشغل حيزا كبيرا من تفكيرك حتى الآن.

الخوف من الالتزام

الشخص داخل العلاقة "الريباوند" يعانى في الأغلب من الخوف من الالتزام، وهو ما ينعكس بوضوح على علاقته الجديدة.

وتيرة سريعة

قد يحاول الشخص الذى دخل في علاقة إرتدادية، تسريع وتيرة العلاقة، بإتخاذ خطوات متسرعة بالإرتباط، فقط ليصل إلى نفس مراحل علاقته السابقة.

هل يمكن للعلاقة الريباوند أن تستمر؟

عادة ما تكون العلاقات الريباوند قصيرة الأمد، ولكن في بعض الحالات، إذا انتبه طرفى تلك العلاقة إلى المشكلة الأساسية وتمكنا من التخلي عن الماضي والتركيز على بعضهما البعض، فقد تتحول العلاقة التي بدأت كرد فعل على فشل علاقة سابقة، بعد فترة إلى علاقة جدية طويلة الأمد.

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