أنشطة رمضانية ممتعة للأطفال لتعزيز روح الشهر الكريم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 08:50 صباحاً - رمضان هو وقت خاص للعائلات للتجمع والتأمل والاحتفال. ولكن بالنسبة للأطفال الصغار، قد يكون مفهوم الصيام والممارسات الدينية غير مألوف لديهم، لكننا، ولكل الآباء والأمهات في رمضان هذا العام، سنجعل التعلم والاحتفال بالشهر الفضيل ممتعاً وجذاباً ومبهجاً لأطفالك الصغار. إن إبقاء الأطفال مشغولين خلال شهر رمضان مهمة صعبة. سواء كان الأمر يتعلق بالأطفال الصغار الذين لا يصومون أو الأطفال الأكبر سناً الذين يحتاجون إلى شيء يشغلهم حتى غروب الشمس. إليك أنشطة رمضانية للأطفال ستبقيهم مشغولين ومسليين ومفيدين لك خلال شهر رمضان المبارك. كما يقترحها الخبراء التربويون.

حفِّزي أطفالك لمشاركتك في إعداد طاولة الإفطار

حفزي أطفالك لمشاركتك في إعداد طاولة الإفطار



تعد استضافة اجتماعات الإفطار أمراً روتينياً خلال شهر رمضان. ونظراً لحجم قائمة الأطباق التي تعدينها ، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى مساعدة الأطفال في إعداد الطاولة لضيوفك، أو لعائلتك، دعي الأطفال يشاركون - فهذا سيجعلهم يشعرون وكأنهم جزء من شيء أكبر. لإعداد طاولة لا يُنسى، علِّميهم جماليات الترتيب والروعة البصرية. وبعد إعداد المائدة، استخدمي مساعدة الأطفال في ترتيب المقاعد - دعيهم يفردون السجاد والبسط ويضعون المراتب والوسائد في حالة اختيارك للجلوس في مجلس منخفض ، أو دعيهم يرتبون الأضواء والفوانيس على طاولات القهوة في ترتيب الجلوس في المجلس المرتفع.

علِّميهم تزيين المنزل

عادة ما يستمتع الأطفال بأفكار تزيين رمضان. دعيهم يتولون مهمة تزيين المكان. يمكنك دائماً استئجار عناصر تزيين احترافية، مثل تركيبات الهلال أو ديكور رمضان المبارك بسهولة عبر الإنترنت من المواقع المتخصصة، لكن دعي أطفالك يجهزون عرضاً رمضانياً من تصميمهم مع العروض المستأجرة. وضعي عناصر الورق التي صنعوها على طاولة خاصة مع أضواء خيطية وفوانيس عربية وراقبي فرحتهم.

دعيهم يساعدونك في تغليف صناديق الهدايا

هل تريدين تقديم صناديق التمر لضيوفك كهدايا؟ يمكنك طلبها عبر الإنترنت بنقرة واحدة على موقع متخصص، ولكن تغليفها بورق مزخرف سيستغرق وقتاً طويلاً. دعي الأطفال يتولون هذه المهمة، فهذا سيبقيهم مشغولين ومشتتين، وفي الوقت نفسه، سيكون إنجاز هذه المهمة أمراً مهماً بالنسبة لك!

ادفعيهم لإنشاء ركن للحرف اليدوية في الحفلة لإبقائهم مستمتعين

ادفعيهم لإنشاء ركن للحرف اليدوية في الحفلة لإبقائهم مستمتعين



بعد الانتهاء من هذه الأعمال المنزلية، يستحق الصغار بعض المرح الحقيقي! بينما تستمتعين أنت بالضيوف، دعي الأطفال يشغلون أنفسهم بالفنون وأنشطة الحرف الرمضانية للأطفال. تعد الحرف الخاصة بشهر رمضان مثل تجميع صندوق خيري، حاولي أيضاً تزيين غلاف دفتر ملاحظات يمكنك استخدامه كمجلة امتنان. هذه الفكرة ممتعة ومفيدة وتستغرق وقتاً طويلاً. تتوافر أيضاً خيارات متعددة للحرف الرمضانية السهلة لأطفال رياض الأطفال. ضعي طاولة خشبية منخفضة لاستخدامها كمكان عمل يمكن للأطفال الجلوس حولها بشكل مريح وإكمال نشاطهم الحرفي الرمضاني؛ حيث يمكن للأطفال تلوين الرسومات المتعلقة بشهر رمضان، كما يمكنهم صنع قطع فنية مثيرة للاهتمام مثل النجوم والقمر.

كما أن ابتكار غرفة صلاة الأطفال، مفهوم تعليمي ومثير للاهتمام حيث يمكن للأطفال تزيين غرفة الصلاة الكرتونية الخاصة بهم بإبداعاتهم ومواهبهم. وفي كل هذه المهام والأنشطة تأكدي من إضافة عنصر من المرح على أجواء العمل.

قوموا بأنشطة تفاعلية تناسب كل الفئات العمرية

رغم أن الصيام والصلاة من الممارسات الأساسية، فإن خلق أنشطة ممتعة وجذابة يمكن أن يبقي الأطفال متحمسين، ويساعدهم على فهم روح الشهر الفضيل، إليكِ اقتراحات لهذه الأنشطة المقترحة حسب العمر:

تزيين فوانيس رمضان: (العمر: 4-6 سنوات)، تحتاجين إلى ورق ملون، غراء، بريق، أقلام تلوين، دعي الأطفال يزينون الفوانيس الورقية بالرموز الإسلامية والهلال والنجوم وأسمائهم.

إنشاء "وعاء الأعمال الصالحة": (العمر: 7-9 سنوات)، تحتاجين إلى جرة، ورق مقوى، قومي بتزيين جرة واطلبي من الأطفال كتابة الأعمال الصالحة التي أكملوها كل يوم، ووضعها في الجرة، ثم اقرأوها في نهاية شهر رمضان للحصول على مكافأة صغيرة.

اصطناع لعبة البحث عن الكنز في رمضان: (العمر: 10-12 سنة)، تحتاجين إلى أدلة تتعلق بتقاليد رمضان والحلويات الصغيرة، قومي بإخفاء هذه الأدلة في المنزل أو الحديقة والتي تعبر عن شهر رمضان، أول منْ يجد جمع الأدلة يفوز بمكافأة.

إعداد وجبات إفطار خاصة: (جميع الأعمار)، تحتاجين إلى مكونات الوصفة البسيطة، وأدوات مناسبة للأطفال، اشركي أطفالك في تحضير بعض أطباق الإفطار، وشجعيهم على المساعدة في القياس والخلط والتزيين.

اقرأوا قصص رمضان معاً: (جميع الأعمار)، تحتاجين إلى كتب أطفال عن رمضان، اجعلي وقت القراءة مميزاً من خلال اختيار قصص جذابة حول قيم رمضان وتقاليده وشخصياته التاريخية.

اصنعوا بطاقات تهنئة بالعيد :(جميع الأعمار)، تحتاجين إلى ورق مقوى، أقلام تحديد، بريق، ملصقات، دعي الأطفال يصنعون بطاقات مخصصة للعائلة والأصدقاء، ويكتبون تهنئة العيد ويرسمون صوراً احتفالية.

قوموا بأداء مسرحية خيرية أو مشهد كوميدي: (جميع الأعمار) تحتاجين إلى أزياء بسيطة، ودعائم، ومساحة مفتوحة، شجعي الأطفال على كتابة وتمثيل مسرحية قصيرة حول أهمية الصدقة ومساعدة الآخرين خلال شهر رمضان.

استمعوا وتعلموا الأناشيد الإسلامية: (لجميع الأعمار)، تحتاجين إلى أناشيد ومتحدثين مناسبين للعمر، قومي بتشغيل الأناشيد المبهجة للأطفال، والتي تحكي عن قدوم روح رمضان وتعلم أغانٍ جديدة للأطفال.

تنظيم تحدي صيام صغير: (جميع الأعمار) فترات زمنية قصيرة ووجبات خفيفة صحية، قومي بإدخال الصيام تدريجياً إلى الأطفال الأصغر سناً، من خلال السماح لهم بالمشاركة في صيام قصير مع أنشطة ممتعة ووجبات خفيفة صحية للأطفال بعد ذلك.

التبرع بالألعاب للأطفال المحتاجين: (جميع الأعمار) اجمعي مع أطفالك الألعاب المستعملة بلطف، وضعوها في صندوق التبرعات، بعد تشجيع الأطفال على التخلص من ألعابهم، واختيار بعضها للتبرع بها للجمعيات الخيرية التي تدعم الأطفال المحتاجين.

أسئلة شائعة عن أنشطة الأطفال الرمضانية

لماذا من المهم إشراك الأطفال في أنشطة رمضان؟

لماذا من المهم إشراك الأطفال في أنشطة رمضان؟

ج: إن إشراك الأطفال في أنشطة رمضان يساعدهم على فهم وتقدير التقاليد، ويعزز الشعور بالمجتمع، ويجعل الشهر الفضيل أكثر أهمية بالنسبة لهم.

كيف يمكنني أن أشغل أطفالي في رمضان؟

ج: اقتراح أنشطة متنوعة مثل إعداد طاولة العشاء، وتزيين المنزل، وتغليف صناديق الهدايا، وإنشاء ركن للحرف اليدوية. بالإضافة إلى ذلك، ونوصي بأنشطة تفاعلية تناسب الفئات العمرية المختلفة، لضمان ترفيه الأطفال ومشاركتهم.

كيف يمكن للأطفال المساهمة في تحضيرات الإفطار؟

ج: يمكن للأطفال المساعدة في إعداد طاولة العشاء، وترتيب المقاعد، وحتى تغليف صناديق الهدايا. وهذا يبقيهم مشغولين ويجعلهم يشعرون بأنهم جزء من استعدادات رمضان.

كيف أجعل وقت القراءة مميزاً لأطفالي في رمضان؟

ج: وذلك من خلال اختيار قصص جذابة للأطفال حول قيم رمضان وتقاليده وشخصياته التاريخية. يمكن أن تكون قراءة قصص رمضان معاً نشاطاً مفيداً.

أفكار زينة رمضان يمكن عملها مع الأطفال

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص