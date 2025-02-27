8 طرق مجربة لاكتشاف موهبة طفلك منذ سن مبكرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 08:50 صباحاً - للوالدين دور مهم في صقل مواهب الأطفال؛ لذلك يجب على كل أم محاولة اكتشاف مواهب طفلها منذ سن مبكرة لمساعدته على تطويرها، إلا أنه في المقابل يصعب أحياناً التعرف إلى مواهب الطفل في عمر مبكر ومحاولة تنميتها؛ لذا قد يتساءل الكثير من الأمهات: كيف تمكن معرفة موهبة طفلها؟ وكيفية تنميتها، وفي ما يلي وفقاً لموقع "raisingchildren"عدة طرق يمكن من خلالها اكتشاف وتنمية مواهب الطفل.

نوع الموهبة

تحتاج كل أم إلى أن تتعلم كيفية فهم موهبة طفلها -الصورة من موقع AdobeStock

تُعَدُّ الطريقة الأولى لاكتشاف موهبة الطفل هي التعرف أولاً إلى أنواع المواهب المختلفة؛ فقد تحتاج كل أم إلى أن تتعلم كيفية فهم ماهية الموهبة والأشياء الأخرى المتعلقة بها كالذكاء والإبداع، ما يساعد الوالدين على إدراك مواهب أطفالهم بسهولة أكبر.

لسوء الحظ، لا يزال هناك العديد من الآباء ليس لديهم سوى القليل من المعرفة حول أنواع المواهب المختلفة؛ فإذا كان لدى الطفل مواهب لم يكتشفها، فسوف يفترض الآباء أن طفلهم ليس موهوباً، وسيجعل من الصعب على الأطفال تنمية مواهبهم وإهدار المهارات التي يمتلكها الأطفال.

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اكتشاف ما يحبه طفلك

تُعَدُّ أفضل طريقة للتعرف إلى موهبة الطفل هي ملاحظة الهوايات أو الأنشطة التي يحبها والتي تجذب انتباهه؛ ففي كثير من الأحيان ما يثير اهتمام الطفل يُعَدُّ علامة مبكرة على موهبته، فعلى سبيل المثال، إذا كان طفلك يحب حقاً كل ما يتعلق بالسيارات؛ فمن الممكن أن تكون موهبته مرتبطة بالسيارات. ربما يكون موهوباً في تصميم السيارات أو محركات للسيارات.

تعريف الأطفال بالعديد من المهارات

الطريقة التالية لاكتشاف موهبة الطفل هي تعريفه بالعديد من المجالات مثل العلوم والفن والرياضة والتكنولوجيا، وفنون الدفاع عن النفس، وأشياء أخرى، وبهذه الطريقة سيتعرف إلى أشياء كثيرة وتزيد فرصته في العثور على اهتماماته.

على الجانب الآخر يجب عدم إغفال سلوك طفلك عندما يمارس هواية ما، وهل هو متحمس أو لا، وإذا كان طفلك لا يشعر بالملل ويطلب بدلاً من ذلك ساعات إضافية من الدروس؛ فقد تكون هذه علامة على أن لديه إمكانيات في هذا المجال.

فرصة للاستكشاف

امنحي طفلك الفرصة لتجربة أنشطة جديدة -الصورة من موقع Freepik

عادة ما يهتم الأطفال بتجربة كل ما هو جديد، وقد يجعلهم هذا يشعرون بالملل سريعاً في بعض الأحيان، وتغيير هواياتهم فإذا كان طفلك يعاني من هذه الحالة؛ فلا داعي للقلق، بل في المقابل امنحي طفلك الفرصة لتجربة أنشطة جديدة، حتى يتمكن من معرفة الأنشطة التي تناسب اهتماماته ومهاراته بدءاً من الطبخ أو الخياطة أو الكتابة أو اللعب خارج المنزل، ويمكن للوالدين ملاحظة ما إذا كان ا لطفل مهتماً بالنشاط أو لا.

مجال طفلك المفضل

تُعَدُّ الطريقة التالية لتنمية موهبة الطفل هي تسجيله في مكان تعليمي يناسب مجاله المفضل، وبهذه الطريقة، يمكن لطفلك أن يصبح أكثر كفاءة في هذا المجال، ولديه ثقة أكبر في مواهبه.

على الجانب الآخر أيضاً يقضي الأطفال معظم وقتهم في المدرسة؛ لذلك من المهم أن ينتبه الآباء إلى معايير جودة المدرسة التي يدرس فيها أطفالهم حتى تساعدهم على تنمية اهتماماتهم ومواهبهم.

صقل موهبة طفلك

مجرد امتلاك الموهبة لا يكفي إذا لم تتم ممارسها؛ فقد تختفي لدى طفلك بمرور الوقت ويصعب صقلها مرة أخرى، ولهذا السبب، يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم في الاجتهاد في الممارسة لتطوير مواهبهم بشكل أكبر، ويمكن للوالدين خلق بيئة إبداعية؛ ما يؤثر في نمو وتطور مواهب طفلك الصغير، وتوفير عدد من المرافق الداعمة، مثل معدات الرسم عندما يحب طفلك الصغير الرسم.

تجنب إجبار الأطفال

يُعَدُّ أحد الأخطاء التي يرتكبها الآباء في كثير من الأحيان هو إجبار أطفالهم على المشاركة في الأنشطة المختلفة، وبدلاً من مساعدة الأطفال على التعرف إلى مواهبهم؛ ما قد يزيد شعورهم بالإرهاق وتراجع مستواهم الأكاديمي.

ولذلك لاكتشاف موهبة طفلك يجب عدم إجباره على القيام بالكثير من الأنشطة، بل تركه يختار ما يفضله.

تقدير موهبة طفلك

في أثناء استكشاف موهبة طفلك، قد يمر بالعديد من العقبات؛ لذلك يجب عدم إغفال الجهود التي يقوم بها الطفل وتشجيعه باستمرار حتى يتمكن من تطوير مواهبه بشكل أفضل.

يمكنك تقديم هدية لطفلك بوصفها نوعاً من التقدير؛ ما يجعل الطفل متحمساً لتحسين مواهبه.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.