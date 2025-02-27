الأطعمة المقلية أثناء الحمل:  بين المغريات والمخاطر الصحية

الأطعمة المقلية

أطعمة مقلية غنية بالدهون المشبعة

مخاطر تناول الأطعمة المقلية أثناء الحمل

زيادة الوزن والسمنة:

حامل تُمسك بميزان قياس الوزن

مشاكل في الجهاز الهضمي:

ارتفاع مستويات الكولسترول:

ارتفاع مستويات السكر في الدم:

التعرض للمواد السامة:

كيفية تأثير الأطعمة المقلية على الجنين

الحلويات المقلية تساعد على زيادة الوزن

تاثير سلبي مباشر على الجنين:

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 08:50 صباحاً - فترة الحمل من أهم الفترات في حياة المرأة؛ حيث يحدث فيها العديد من التغيرات الجسدية والنفسية، ما يستلزم رعاية صحية دقيقة وعناية من جميع جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك النظام الغذائي، والمعروف أن الغذاء الذي تتناوله الحامل يؤثر بشكل مباشر على صحتها وصحة الجنين، ومن بين الأطعمة التي يمكن أن تثير مشاكل صحية في هذه الفترة هي "الأطعمة المقلية"، التي تعد من الأطعمة ذات المذاق المحبب لدى الكثيرين.للسؤال والاستفسار عن، وما هي المخاطر المحتملة التي قد تصاحب تناول هذه الأطعمة في هذه الفترة؟ والآثار السلبية التي قد تنجم عنها، التقينا والدكتورة محسنة عبد الفتاح أخصائية التغذية للتعرف إلى الكثير الذي يضمن الأمان للحامل.الأطعمة المقلية هي الأطعمة التي تُطهى عن طريق وضعها في الزيت الساخن أو الدهون؛ حتى تصبح مقرمشة وذات طعم شهي، وتتنوع هذه الأطعمة ما بين الخضروات، الدواجن، اللحوم، والبطاطس المقلية بجانب الحلويات.على الرغم من أن هذه الأطعمة تكون لذيذة وغنية بالنكهات، إلا أن معظمها يحتوي على دهون مشبعة بنسبة عالية وسكريات، قد تؤثر سلباً على الصحة العامة للحامل.أحد أبرز المخاطر التي قد تواجه الحامل عند تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط هو زيادة الوزن غير الصحية؛ نظراً لأن الأطعمة المقلية تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية بسبب امتصاصها للدهون أثناء القلي.إضافة إلى أن زيادة الوزن السريعة قد تؤدي إلى مشاكل صحية مثل سكر الحمل وارتفاع ضغط الدم، مما يشكل تهديداً كبيراً على صحة الأم والجنين، ما يؤثر على قدرة الأم على الولادة بشكل طبيعي، وقد تزيد من احتمالات الولادة المبكرة.تحتوي الأطعمة المقلية على نسب عالية من الدهون، والتي قد تكون صعبة الهضم بالنسبة لبعض النساء الحوامل، وهذه الدهون قد تؤدي إلى حرقة المعدة، عسر الهضم، أو الشعور بالغثيان، كما أن الأطعمة المقلية قد تساهم في تطور الإمساك، وهو من الأعراض الشائعة أثناء الحمل.تناول الأطعمة المقلية بشكل منتظم قد يؤدي إلى زيادة الكولسترول الضار في الجسم، ومن المعروف أن ارتفاع مستويات الكولسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.النساء الحوامل اللواتي يعانين من ارتفاع الكولسترول قد يكنَّ أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الحمل مثل: تسمم الحمل الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وفقدان البروتين في البول.الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات (مثل الحلويات المقلية) قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهذا يعد عامل خطر للإصابة بسكري الحمل، وهو مرض يمكن أن يؤثر سلباً على صحة الجنين، كما يسبب مضاعفات في الولادة.عند قلي الأطعمة في الزيت على درجة حرارة عالية، قد ينتج عنها بعض المركبات السامة مثل الأكريلاميد، وهي مادة تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.على الرغم من أن الدراسات حول تأثير الأكريلاميد على الحوامل لا تزال في مراحل البحث، إلا أنه من الأفضل تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة المقلية لتقليل هذه المخاطر.تناول الأطعمة المقلية قد تكون له تأثيرات مباشرة على الجنين، خصوصاً عندما يكون نظام الأم الغذائي غنياً بالدهون غير الصحية والمكونات الاصطناعية.يشير العديد من الدراسات إلى أن الدهون المشبعة الموجودة في الأطعمة المقلية قد تؤثر سلباً على نمو الجنين؛ حيث إن الاستهلاك المفرط لها يمكن أن يتسبب في تأخر نمو الجنين، أو حدوث تشوهات خلقية، نتيجة التأثيرات السلبية على مستوى التغذية والهرمونات في جسم الأم.

مراحل تطور الجنين في الرحم شهراً بعد شهر

زيادة احتمالات الولادة المبكرة:

التأثير على الصحة العقلية للطفل:

كيفية تناول الأطعمة المقلية بشكل آمن أثناء الحمل

ضرورة اختيار الزيوت الصحية للقلي

تناول الأطعمة المقلية بكميات معتدلة، وليس بشكل مفرط.

تناول البطاطس المقلية أو الدجاج المقلي، ولكن بشكل محدود وبكميات صغيرة.

اختيار زيوت صحية للقلي يمكن أن تقلل المخاطر الصحية للأطعمة المقلية مثل: زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو.

تجنب الزيوت المهدرجة أو التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

استخدام أساليب صحية لتحضير الأطعمة بدلاً من القلي التقليدي، وهذا على سبيل المثال.

شوي البطاطس أو الدجاج بدلاً من قليه، مما يقلل من استهلاك الدهون ويعزز من القيمة الغذائية للطعام.

مراعاة الوقت ودرجة الحرارة عند قلي الأطعمة، وعدم تعريض الطعام لدرجة حرارة عالية لفترات طويلة.

تغيير الزيت بشكل منتظم؛ لتجنب تراكم الدهون الضارة؛ حيث إن ذلك قد يساهم في تكوين المواد السامة.

التركيز على نظام غذائي متوازن يحتوي على الفواكه والخضروات الطازجة، البروتينات الصحية، والدهون غير المشبعة يساعد في دعم صحة الأم والجنين أثناء الحمل.

التركيز على الأغذية التي تحتوي على الألياف والعناصر الغذائية الضرورية؛ لضمان التطور الصحي للجنين.

الحمل الذي يعاني فيه الجسم من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم بسبب تناول الأطعمة غير الصحية قد يزيد من احتمالات الولادة المبكرة، التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية للطفل بعد الولادة، مثل صعوبة في التنفس أو مشاكل في النمو.هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن النظام الغذائي للأم قد يؤثر على تطور دماغ الجنين؛ فتناول الأطعمة المقلية قد يغير من توازن الأحماض الدهنية في الجسم، وهو ما قد يؤثر على تكوين الدماغ لدى الجنين، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في التطور العقلي بعد الولادة.رغم المخاطر المرتبطة بتناول الأطعمة المقلية خلال فترة الحمل، يمكن تقليل هذه المخاطر باتباع بعض النصائح.ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.