شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إضافات صحية من البروتين لتعزيز نمو طفلك والان مع تفاصيل الخبر

من المهم حصول طفلك على العناصر الغذائية المناسبة لينمو قويًا وصحيًا، ويعد البروتين جزءًا أساسيًا من هذه العناصر الضرورية لطفلك، فهو يساعد في نمو العضلات ودعم وظيفة المناعة بشكل عام، ولكن أن تجعل طفلك يتناول ما يكفي من البروتين قد يكون تحديًا في بعض الأحيان، خاصةً إذا كان من الصعب إرضاؤه في الأكل، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 6 طرق ممتعة وبسيطة لإضافة المزيد من البروتين إلى نظام طفلك الغذائي.

أضف البيض إلى وجباته

البيض هو عامل تغيير كامل عندما يتعلق الأمر بالبروتين، إنه سهل الطهي ومليء بالعناصر الغذائية ويحبه معظم الأطفال، وسواء كان مخفوقًا أو مسلوقًا أو مقليًا، يوفر البيض جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها طفلك، ويمكنك إضافته إلى وجبة الإفطار أو وضعه في السندويشات أو حتى مزجه في السلطة لتعزيز البروتين.

تناول البقوليات والفاصولياء

تعد البقوليات والعدس والبازلاء مصادر رائعة للبروتين والألياف النباتية، فلا تساعد هذه الأطعمة في بناء العضلات فحسب، بل إنها أيضًا تعزز مستويات الشبع لديهم، ويمكنك إضافتها إلى أطباق سهلة لتشجيعه على تناولها.

اختر اللحوم والدواجن الخالية من الدهون

بالنسبة للأطفال الذين يستمتعون باللحوم، فإن الخيارات الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي وقطع اللحم البقري الخالية من الدهون هي طرق رائعة لإضافة البروتين دون الكثير من الدهون، ويمكن خلط اللحوم الخالية من الدهون المشوية أو المخبوزة أو المقلية في لفائف أو أطباق مقلية مما يسهل دمجها في أي وجبة، إن تناول جزء صغير في كل وجبة سيحافظ على تناول طفلك للبروتين مع دعم النمو والتطور الصحي.

الجبن القريش

لا يحتوي الجبن القريش على البروتين فحسب، بل إنها غنية بالكالسيوم أيضًا، وهو مثالي لنمو العظام، ويمكن أن يشكلا وجبة خفيفة لذيذة بمفردهما، أو يمكنك مزجها مع الفواكه أو المكسرات لجعلها لذيذة، حيث تعد خيارات الألبان هذه بسيطة وسريعة ومتعددة الاستخدامات، مما يسهل على طفلك الاستمتاع بها كجزء من نظام غذائي متوازن.

أضف وجبات خفيفة مليئة بالبروتين

يمكن أن تكون الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين طريقة رائعة لإبقاء طفلك نشيطًا طوال اليوم، مثل مزيج المكسرات أو الحمص المحمص، وكلها سريعة التحضير للمدرسة أو الاستمتاع بها كوجبة خفيفة بعد المدرسة، ولكن بشرط البحث عن خيارات تحتوي على القليل من السكر المضاف، أو صنعها باستخدام المكسرات والبذور والفواكه المجففة، فهذه الوجبات الخفيفة محلية الصنع صحية ولذيذة ورائعة لحصولهم على الشبع.