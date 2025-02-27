صحة ورشاقة

مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا طبيًا تطوعيًا لجراحة التجميل في المكلا

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  • مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا طبيًا تطوعيًا لجراحة التجميل في المكلا 1/2
  • مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا طبيًا تطوعيًا لجراحة التجميل في المكلا 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل للمتضررين من الحروق والتشوهات في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، المقام خلال الفترة من 15 وحتى 22 فبراير 2025 م ، بمشاركة 11 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التابع للمركز خلال المشروع بالكشف على 52 مريضًا، وإجراء 62 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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