مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا طبيًا تطوعيًا لجراحة التجميل في المكلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة التجميل للمتضررين من الحروق والتشوهات في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، المقام خلال الفترة من 15 وحتى 22 فبراير 2025 م ، بمشاركة 11 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التابع للمركز خلال المشروع بالكشف على 52 مريضًا، وإجراء 62 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

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